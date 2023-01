Morto nel pozzo per salvare il suo cane: lutto cittadino a San Teodoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giornata di lutto cittadino a San Teodoro. L’evento di ieri con il tragico ritrovamento del corpo del ventenne Danilo Sulas, deceduto per salvare il suo cane caduto in un pozzo, ha lasciato sgomento e sconforto in tutta la comunità teodorina. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di deliberare un’apposita ordinanza per manifestare ufficialmente e in maniera tangibile il cordoglio, la solidarietà e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia Sulas.