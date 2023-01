Vento forte, crollo di un cornicione a Olbia: danneggiate tre auto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Diversi gli interventi per i danni causati dal maltempo durante la notte, soprattutto per quanto riguarda crollo di cornicioni e alberi divelti, anche per le squadre di Olbia, e Tempio.Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Pisa per il crollo di una abbondante porzione di un cornicione a sbalzo. Tre autovetture danneggiate dai macigni volati a terra da una decina di metri. Fortunatamente non si segnalano feriti. La via è stata chiusa e la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e a bonificare l'area.