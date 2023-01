Si schianta su due auto e fugge: la polizia locale rintraccia l'uomo che ora dovrà pagare i danni

Dapprima gli agenti si sono recati sulla strada provinciale 24, luogo dell’incidente, e hanno cercato di capire attraverso i segni delle frenate a terra e dai danni sulle autovetture, come potessero essere andati i fatti. Ed è proprio in questa occasione che non è sfuggito agli occhi attenti degli agenti uno specchietto retrovisore, lasciato sul posto dalla macchina che ha provocato i danni per poi scappare via.





Il Sindaco Francesco Lai si è congratulato con il Comandante e con gli Agenti per il lavoro svolto e ritiene che le doti professionali del personale in divisa, associato ai sistemi di videosorveglianza comunale, siano un preziose per tutti gli utenti delle strade di Loiri Porto San Paolo. L’amministrazione infatti intende implementare il sistema di videosorveglianza e continuare con i controlli sulle strade da parte della Polizia Locale.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Negli scorsi giorni un cittadino si è presentato presso il comando della Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo amareggiato dal comportamento non corretto di un automobilista che dopo aver quasi distrutto due autovetture (tra cui la sua) è scappato via senza lasciare nessuna traccia, o quasi. Infatti gli Agenti della Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo al Comando del dottor Serra non hanno lasciato inascoltata la richiesta di aiuto e si sono messi da subito sulle tracce dell’automobilista spericolato.Attraverso un codice univoco riportato sullo specchietto gli agenti hanno scoperto marca e modello. È stato d’aiuto il sistema di videosorveglianza comunale che ha fornito agli agenti la possibilità di conoscere l’itinerario del veicolo e nell’arco di qualche ora, l’automobilista aveva un volto ed un nome.Il giorno seguente, una volta smascherato e con gli agenti alle calcagna, l’automobilista si è presentato al Comando della Polizia Locale e, in quell’occasione si è accordato coi proprietari delle macchine che ha distrutto, per provvedere al risarcimento del danno.