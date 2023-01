Il presidente Solinas ringrazia le forze dell'ordine per l'arresto di Matteo Messina Denaro

Gratitudine e ammirazione per le forze dell'ordine e la magistratura per l'arresto di Matteo Messina Denaro vengono espresse dal Presidente della Regione Sarda Christian Solinas. «Una grande vittoria della legalità sul crimine, della società onesta su quell'orrendo tumore che è la mafia, così come tutte le forme di criminalità organizzata. È un giorno luminoso - dice il Presidente Solinas - che ci aiuta a sperare in una società migliore.

