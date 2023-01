© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella giornata odierna Intorno alle 15 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Escrivà per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Due persone sono state trasportate dal personale del 118 all'ospedale di Olbia per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area. Sul posto la Polizia Locale di Olbia. Il traffico ha subito rallentamenti