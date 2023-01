I segreti dell'olio raccontati domani a Olbia al Community Hub di via Perugia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domani, sabato 21 alle 11, appuntamento da non perdere al Community Hub di Olbia in via Perugia 3. Come riconoscere un buon olio di oliva? Come si assaggia? Che colore deve avere? Tutte le curiosità verranno soddisfatte nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con l'Oleificio Gallura - Terre dell’Oro Verde e tenuto dal Presidente della Cooperativa di Berchidda Angelo Crasta. L’ingresso è libero e gratuito. Per chi fosse interessato a partecipare come espositore può contattare la portineria di Comnunity Hub di via Perugia, 3 chiamando il numero 3459990314 o scrivendo una mail a info@olbiacommunityhub.it. L'iniziativa si inserisce nel progetto “Olbia Community Hub” finanziato nell'ambito del Programma ITI “Olbia città solidale, sostenibile, sicura”.