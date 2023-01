Divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari in alcuni quartieri di Olbia: ecco dove

OLBIA. I parametri riscontrati nell'acqua dalle ultime analisi effettuate non rientrano nella norma. Il Comune di Olbia ha così diffuso due nuove ordinanze che avranno validità fino a nuovo provvedimento di revoca e che prevedono il divieto di utilizzo dell'acqua erogata per fini alimentari nei quartieri Isticadeddu e nella subfrazione di Mamusi. Dalla nota della Assl si evince come l’acqua prelevata non sia idonea per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01).