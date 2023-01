Fuga di gas a Olbia, in azione i vigili del fuoco: area interdetta a pedoni e circolazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dalle 10 circa due squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena stanno intervenendo in via Sangallo, all'incrocio con via Raverti, per una importante fuga di GPL dalla condotta cittadina, rotta accidentalmente durante i lavori di posa della fibra ottica. Le squadre hanno tappato temporaneamente la falla in attesa dell'intervento dei tecnici addetti alla manutenzione. Inoltre si sta provvedendo all'ispezione di scantinati e garage per rilevare eventuale presenza di gas residuo. L'area è ancora interdetta al traffico e alla circolazione di pedoni.