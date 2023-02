Anche a Olbia e in tutta la Gallura la Giornata di raccolta del farmaco

OLBIA. Anche quest’anno, si svolgerà la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà unasettimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.



I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.



Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.



A Olbia, Arzachena, Budoni, Calangianus Tempio Pausania, La Maddalena, Padru, Palau, Tanaunella,la Raccolta si svolgerà nei giorni dal 7 al 13 in circa 21 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 11. I farmaci raccolti sosterranno 17 realtà del territorio: A.l.e. associazione libere energie, associazione banco di solidarietà Olbia, Associazione l'Arcobaleno Olbia, Caritas parrocchia N.s. De La Salette, Comunità la Porziuncola, Gruppo Volontariato Vincenziano "San Paolo", istituto femminile San Vincenzo De Paoli, Laboratorio Interculturale per l'integrazione, Movimento per la vita Onlus Olbia, Parrocchia Sacra Famiglia Olbia, Centro di aiuto per la vita Tempio, Società San Vincenzo De Paoli onlus Calangianus, Caritas parrocchiale "San Giovanni Battista" di Budoni, casa di riposo Sacro Cuore di Gesù Santa Teresa, Caritas parrocchia San Michele Padru, Caritas diocesana Tempio Ampurias, Caritas parrocchiale Santa Maria della neve Arzachena, Gruppo Neoapotek La Maddalena ) che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un preciso fabbisogno di confezioni di farmaci.





