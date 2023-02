Dopo tre anni di stop ritorna il Porto Cervo Wine & Food Festival dall'11 al 14 maggio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Torna il Porto Cervo Wine & Food Festival. Taglia il traguardo della 12esima edizione l’evento dedicato al vino e al cibo organizzato da Marriott International, che gestisce per conto di Smeralda Holding gli alberghi della Costa Smeralda (Hotel Cala di Volpe, Hotel Romazzino, Hotel Pitrizza, Cervo Hotel, Pevero Golf Club e vari bar e ristoranti). Un grande appuntamento ospitato nel Cervo Conference Center a Porto Cervo, che fa il suo ritorno sulla scena dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia, pensato come evento anche a supporto del territorio.. La manifestazione si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 maggio, inaugurando così la stagione degli eventi in Costa Smeralda. Sotto il coordinamento scientifico di Alessandro Torcoli, giornalista ed esperto di enologia, i temi cardine del Porto Cervo Wine & Food Festival 2023 saranno: “I cambiamenti climatici: evoluzione enogastronomica e vino e cibo del futuro” ed “E-commerce e nuove tecnologie a sostegno della vendita”.La nuova edizione del PCWFF punta a raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, creare momenti di incontro tra le realtà enogastronomiche locali, nazionali ed internazionali, far vivere esperienze memorabili agli ospiti, dare visibilità alle eccellenze tramite l’importante e diffusa rete di contatti, strumenti di comunicazione e canali di marketing. Il Porto Cervo Wine & Food Festival negli anni ha avuto una evoluzione, diventando una piattaforma di scambio e arricchimento tra i produttori e i consumatori, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano insieme agli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino. Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo.Il Porto Cervo Wine & Food Festival andrà in scena da giovedì 11 a domenica 14 maggio, secondo il seguente calendario:* giovedì 11 Maggio dalle 15 alle 18* venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Maggio, con:* Workshops, dalle 10.30 alle 12.30* Degustazioni, dalle 15 alle 18La giornata di giovedì 11 maggio sarà dedicata esclusivamente ai professionisti del settore e i “Porto Cervo Wine Masters”, quali buyers nazionali ed internazionali, albergatori, ristoratori, enologi e giornalisti. Le giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio, invece, saranno aperte anche al pubblico.Durante la manifestazione sarà assegnato il premio PCWFF Award a seguito di una degustazione effettuata da esperti.Le categorie interessate saranno: i vini regionali (rossi, bianchi, rosé e bollicine); i vini nazionali (rossi, bianchi, rosé e bollicine); i vini internazionali e gli spirits.I vini premiati riceveranno il Sigillo PCWFF da applicare sulle bottiglie. Non solo, perché i vini che saranno insigniti del Sigillo PCWFF, dopo aver ricevuto il PCWFF Award, entreranno a far parte del Taste of Sardinia: l’iniziativa tramite cui Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo.Tra i momenti più importanti dell’evento ci saranno gli incontri con i buyers nazionali ed internazionali, i talk-show con esperti e giornalisti di settore, gli eventi “Fuori-Fiera”, dove il vino e il cibo si mescoleranno alla musica, all’arte e alla natura.Tra le novità ci sarà il PCWFF Wall, con la realizzazione di uno spazio espositivo dedicato ai partner del Porto Cervo Wine & Food Festival all’interno di uno dei ristoranti del Villaggio di Porto Cervo, che rimarrà presente per tutta la stagione. Ci sarà poi l’opportunità per le cantine di presentare “Il vino del domani”, un taglio speciale realizzato dall’azienda vitivinicola ipotizzando il vino del futuro o il lancio di una nuova linea.Il 2023 segnerà, quindi, un anno di ripartenza per il Porto Cervo Wine & Food Festival, ma sarà anche il primo passo verso il nuovo futuro di questo evento nato a Porto Cervo e che torna a rappresentare un appuntamento immancabile per il meglio dell’enogastronomia e che segna l’inizio della stagione degli eventi in Costa Smeralda.