Barca a vela a picco nel porto di Cala Gavetta a La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella prima mattinata odierna il personale della Guardia Costiera di La Maddalena ed i Volontari della locale Protezione Civile sono intervenuti presso il porto storico di Cala Gavetta del Comune di La Maddalena dove è affondata una unità da diporto legata ai propri ormeggi.Per contenere le conseguenze del sinistro marittimo sono stati utilizzati i dispositivi antinquinamento in dotazione ai Volontari della Protezione Civile di La Maddalena, che gli stessi hanno impiegato con grande prontezza ed efficacia.I proprietari dell’imbarcazione da diporto sono stati chiamati dal Comandante del Porto di La Maddalena – Capitano di Fregata (CP) Renato Signorini ad adottare con urgenza ogni misura necessaria per eliminare il potenziale pericolo di inquinamento e procedere al completo recupero dell’unità che, nella tarda mattinata, è stata riportata in galleggiamento a cura di una Ditta specializzata.Sono in corso gli accertamenti, da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena, per determinare le cause e la dinamica del sinistro marittimo e le eventuali responsabilità.