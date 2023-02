Buoni di mobilità solidale, ecco il bando: domani a Olbia la presentazione al Community Hub

OLBIA. Il tema della mobilità è al centro del nuovo appuntamento con “Visioni positive”, il ciclo di incontri nei quali la comunità si confronta su diversi temi.

Mercoledì 22 febbraio, dalle 15 alle 18, presso la sala formazione del Community Hub di via Perugia 3, nel quartiere Poltu Quadu, sarà l’occasione per presentare il nuovo bando per la mobilità solidale per l’erogazione di buoni servizi a persone con limitazioni nell’autonomia (per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-sanitari domiciliari e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera e per la promozione dell’occupazione regolare nel settore).

I soggetti destinatari dell’avviso sono anziani con limitazione dell'autonomia, persone con disabilità e con limitazioni della mobilità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 13/02/2023 fino al 03/03/2023, secondo le modalità previste dal bando che è consultabile al seguente link: https://olbiacommunityhub.it/mobilita-solidale/

L’ingresso è libero e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

È possibile inoltre possibile iscriversi all’incontro recandosi presso la portineria di comunità, chiamando il numero 345 9990314, oppure scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it.

