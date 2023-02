Al via la stagione crocieristica in Sardegna, si parte con Cagliari e dal mese prossimo Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Così come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2023 è l’AidaBlu ad inaugurare la nuova stagione crocieristica nei porti di sistema della Sardegna. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo circa 2230 passeggeri, aprendo un calendario che, dopo due anni di crisi ed uno di graduale risalita, promette un assestamento generale al rialzo per il mercato isolano.Per gli ospiti della nave, principalmente tedeschi, sono state programmate visite guidate nella città di Cagliari, ed escursioni nei siti storici e culturali del Sud Sardegna. Quello dell’AidaBlu è il primo di 118 approdi in calendario nel porto del capoluogo isolano, per una stagionalità che va, appunto, da oggi fino al 24 dicembre. La nave, insieme alla Stella e alla nuova ammiraglia del gruppo, la Cosma, sarà nel porto Cagliaritano con 17 toccate, alle quali si aggiungono i 33 della Toscana, anch’essa del gruppo Costa.Lo scalo successivo, previsto per il 28 marzo, sarà quello della Azura del gruppo inglese P&O, nave del segmento lusso che, nel 2023, con gli approdi e le overnight dei gruppi le Ponant e Silversea, segna una graduale crescita anche nel sud isolano. Il mese prossimo, la AidaBlu si sposterà sul porto di Olbia per 4 scali consecutivi (uno a settimana) in apertura di una stagione che, in base agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe assicurare all’Isola Bianca almeno 50 navi.“L’approdo odierno al porto di Cagliari, l’unico del mese di febbraio nei porti di sistema, dà avvio ad una stagione di riallineamento e, in base alle previsioni sul riequilibrio del fattore riempimento nave, al superamento dei numeri registrai negli anni precedenti alla crisi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Siamo ancora in una fase di assestamento dei calendari anticipati alcune settimane fa, con variazioni sulle date, qualche cancellazione, ma anche delle aggiunte. Caselle che cercheremo di consolidare già nella seconda metà di marzo in occasione del Seatrade Cruise Global di Miami, primo appuntamento fieristico internazionale dell’anno che ci vedrà impegnati nella ripresa degli incontri in presenza con le compagnie crocieristiche e con tutti gli attori del settore”.