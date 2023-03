Senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco in Gallura per il vento forte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un centinaio le segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando di Sassari. I distaccamenti di Olbia, Arzachena e Tempio sono principalmente impegnati per la rimozione di tegole, calcinacci e pensiline pericolanti da abitazioni ed attività commerciali. A Padru (foto 1 - 3) si è provveduto a mettere in sicurezza un tetto che è stato scoperchiato, mentre nel territorio di Arzachena (foto 4 - 6) la copertura di una struttura privata non ha retto al vento, cedendo sopra un'autovettura parcheggiata sotto. Malgrado le numerose richieste di soccorso, non si segnalano feriti.