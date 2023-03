"Meglio Soru (o no?)" venerdì a Olbia la presentazione del libro di Dadea

OLBIA. Ci sarà anche lui, il protagonista dell’ultima pubblicazione di Massimo Dadea dal titolo “Meglio Soru (o no?) la febbre del fare 14 anni dopo”. L’ex presidente della Regione Renato Soru prenderà parte alla presentazione del libro in programma venerdì prossimo al Museo Archeologico di Olbia alle 17.30. Interverranno tra gli altri, l’autore Massimo Dadea, Carlo Careddu, Carlo Marcetti, Ivana Lussu e Marina Spinetti. A moderare l’incontro il giornalista Augusto Ditel. Il sottotitolo del libro sintetizza il contenuto descrivendolo come il “focus su una controversia stagione politica che ancora incombe su Sardegna e Pd”.







All’indomani dell’apertura di una nuova fase della storia del Partito democratico con l’elezione della nuova segretaria Elly Schlein sarà l’occasione per fare il punto della situazione guardando al passato. La pubblicazione riprende il filo interrotto dall’altro libro di Dadea dal titolo “La febbre del fare” pubblicato nel 2009. Al centro della nuova fatica editoriale la stagione politica di Renato Soru rivisitata tredici anni dopo le dimissioni dalla presidenza della Regione Sardegna, quando il filtro del tempo trascorso può consentire riflessioni più equilibrate e forse meno parziali.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione