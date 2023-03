Pasquetta ad Arzachena, ecco il programma dettagliato del concerto di Mr Rain e degli altri eventi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Arzachena ha definito la scaletta per il grande evento di Pasquetta in agenda lunedì 10 aprile 2023 nel borgo di Cannigione. La festa inizia alle 16 con l’intrattenimento del dj Pippo Palmieri di Radio 105. Il momento clou sul palco fronte mare allestito al parco Riva Azzurra arriva alle 17 con l’esibizione di Mr Rain. Alle 18.30 circa, il collettivo emergente di rapper e autori isolani Nuova Sardegna prenderà le redini dello spettacolo fino a chiusura della serata alle 20. La manifestazione, che ha come protagonista il cantante terzo classificato al Festival di Sanremo 2023, è promossa e finanziata tramite la delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni. L’organizzazione è a cura della R&G Music.Fin dal mattino, il programma prevede l’apertura del mercatino degli hobbisti di Arzachena, che propongono accessori, bigiotteria, tessile e oggettistica per la casa realizzati a mano. Inoltre, con la collaborazione dell’Ascor - Associazione Riviera consortile di Cannigione, associazione culturale San Giovanni Battista, Comitato San Giovanni Battista alcune attività commerciali proporranno degustazioni di vini e prodotti agroalimentari.Per il momento, il concerto di Arzachena di Mr Rain resta l’unico a ingresso gratuito annunciato accanto al tour “Supereroi”, che toccherà tutta Italia nel 2023 con molte date già sold out.“Abbiamo creato un programma di intrattenimento con diversi personaggi per stimolare le famiglie a trascorrere l’intera giornata di Pasquetta con noi a Cannigione - spiega Nicoletta Orecchioni -. Attendiamo grande riscontro da parte del pubblico, sono tantissimi i messaggi ricevuti finora e le richieste di informazione per partecipare all’evento. Oltre al talento di Mr Rain, puntiamo molto anche sulla simpatia di Pippo Palmieri e sul gruppo emergente Nuova Sardegna, che ha un nutrito seguito ed è molto amato dai giovanissimi”.Pippo Palmieri è il conduttore radiofonico di uno dei programmi più conosciuti e consolidati in onda tra le emittenti italiane “Lo Zoo di 105” su Radio 105. È anche il regista della trasmissione fin dal 2011, oltre che rivestire il ruolo di produttore discografico.Razer Rah, Sgribaz, Lucchetto e Cage sono quattro rapper e autori sardi che portano avanti carriere da solisti e all’interno del collettivo Nuova Sardegna, formazione artistica citata anche sui magazine più rilevanti del settore.Giuseppe Ruzzeddu in arte Cage.488 pubblica nel 2013 i suoi primi freestyle su YouTube, nel 2018 pubblica il suo primo street album “We did it”, nel 2019 “BRNO” fino ad arrivare al suo ultimo pezzo “488” pubblicato nel 2021 e al singolo “Again ‘n’ Again” del 2022. Ad oggi Cage.488 conta più di un milione di streaming su spotify.Razer Rah è un rapper di Alghero, voce della Costa Catalana ma forte di un flow internazionale, è apprezzato soprattutto per la sua capacità di unire melodie accattivanti con testi profondi in cui è facile rispecchiarsi.Sgribaz ha proposto un primo progetto singolo “00 Adolescenza (Mixtape)” e l’EP “Coast 2 Coast”,e ora lancia il suo secondo progetto da solista con i singoli “Forse e Come” e “Beauty Case”, già visti su Raptopia.Luca Pinna alias Lucchetto fa uscire il suo primo disco ad aprile 2021, preceduto dall’uscita del primo estratto ‘’Piumino’’ in collaborazione con Low-red e coproduzione di prod.prisoner & ilovethisbeat. Il disco raggiunge più di 350.000 ascolti.