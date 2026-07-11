In carrozzina e poi su per le scale: l'intervento dei Carabinieri per una donna in difficoltà

Ci sono servizi che non rientrano nei consueti protocolli di sicurezza o nella lotta alla criminalità, ma che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il senso profondo del vestire una divisa. È quanto accaduto ieri sera a La Maddalena, dove i Carabinieri della locale Stazione si sono resi protagonisti di un intervento che va oltre il normale controllo del territorio per trasformarsi in un gesto di concreta solidarietà quotidiana. Una donna residente sull'isola, a causa di un recente trauma a una gamba, si è trovata improvvisamente impossibilitata a muoversi in autonomia per fare rientro a casa. Sola e in difficoltà, ha deciso di comporre il Numero Unico di Emergenza 112, chiedendo supporto alla centrale operativa. La pattuglia è intervenuta rapidamente sul posto per valutare la situazione. Visto che la signora non era in grado di camminare, i militari si sono attivati subito per trovare una soluzione pratica: hanno recuperato una sedia a rotelle e hanno assistito la donna per l'intero tragitto, spingendo la carrozzina lungo le strade dell'isola fino al portone di casa.

Arrivati a destinazione, si è però presentato un nuovo ostacolo, dato che l'appartamento si trovava ai piani superiori di una palazzina sprovvista di ascensore. Senza alcuna esitazione, i Carabinieri hanno preso la donna in braccio e l'hanno trasportata con attenzione lungo le rampe di scale, adagiandola infine all'interno della propria abitazione, dove ha potuto finalmente riposare in tranquillità. L'episodio, pur non trattandosi di un'operazione di polizia nel senso stretto del termine, testimonia quella vocazione alla prossimità che da sempre caratterizza l'Arma dei Carabinieri, confermando l'importanza di rappresentare un punto di riferimento tangibile per i cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità e nelle piccole difficoltà di ogni giorno.

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