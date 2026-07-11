Niccolò Fabi apre l’estate di Porto Rotondo: il 16 luglio in concerto al Teatro Ceroli

L’estate di Porto Rotondo comincia nel segno della grande canzone d'autore italiana. Sarà infatti Niccolò Fabi a inaugurare ufficialmente l'edizione 2026 di "Porto Rotondo Life", il cartellone di eventi promosso dal Consorzio con il patrocinio del Comune di Olbia per animare la stagione estiva. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, alle ore 22, nello scenario suggestivo del Teatro Mario Ceroli, lo storico anfiteatro all'aperto che da decenni rappresenta il cuore artistico e il principale ritrovo culturale del borgo.

La data sarda rientra nel nuovo tour estivo del cantautore romano, reduce da una lunga serie di concerti nei teatri di tutta la penisola per presentare il suo ultimo lavoro discografico, "Libertà negli occhi", accolto con grande calore da pubblico e critica. Con l'arrivo della bella stagione lo spettacolo si sposta sotto le stelle, adattandosi alla perfezione alla dimensione delle rassegne open-air senza però perdere la sua consueta intensità. Chi conosce i live di Fabi sa bene cosa aspettarsi: serate vissute come una condivisione reale tra palco e platea, dove si passa con naturalezza da momenti di ascolto silenzioso e profondo a passaggi più energici, ritmici e corali. La scaletta della serata intreccerà le storie e le nuove sonorità dell'ultimo album con i brani più amati di quasi trent'anni di carriera, costruendo un racconto musicale capace di unire parole, musica e partecipazione.Per questo viaggio dal vivo, l'artista non sarà solo. Ad accompagnarlo ci sarà una formazione solida e affiatata, composta da compagni di strada storici e nuove collaborazioni di talento: al fianco di Fabi saliranno sul palco Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, questi ultimi già coinvolti attivamente nelle registrazioni di "Libertà negli occhi".

Affidare l'apertura della rassegna a una voce così sensibile e riconoscibile rappresenta una dichiarazione di intenti chiara da parte del Consorzio di Porto Rotondo. L'obiettivo si conferma quello di valorizzare i luoghi simbolo della località attraverso una proposta ad alto contenuto artistico, trasformando il Teatro Mario Ceroli in una cornice perfetta per un evento che si preannuncia tra i più attesi di questa metà di luglio, offrendo al pubblico non solo un concerto, ma una vera e propria occasione di incontro e ascolto dal vivo.

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