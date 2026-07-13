Stop ai cantieri edili dal 1° al 20 agosto in centro a Olbia e Porto Rotondo

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«Abbiamo adottato la consueta ordinanza volta a tutelare la tranquillità dei nostri concittadini e delle persone che hanno scelto il nostro territorio come meta delle loro vacanze» così si esprime il sindaco Settimo Nizzi in merito al provvedimento vigente dal 1° al 20 agosto e che prevede la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata nel centro storico di Olbia e nella frazione di Porto Rotondo.L’ordinanza prevede inoltre di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico, come i marciapiedi, eventualmente occupate e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso.