Olbia, in fiamme un deposito attrezzi sulla SP 38 bis: intervento dei Vigili del fuoco

Un rogo ha distrutto nel pomeriggio di ieri un locale adibito al deposito di attrezzi situato in località Contras, nel territorio di Olbia. L'allarme è scattato intorno alle ore 16, quando le fiamme si sono sviluppate rapidamente lungo la strada provinciale 38 bis, avvolgendo l'intera struttura e rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi per evitare il peggioramento della situazione.

Sul posto è giunta prontamente una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, supportata da un'autobotte di rincalzo per garantire un costante e massiccio apporto d'acqua. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il fronte del fuoco, che aveva ormai interessato ogni parte dell'edificio, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi alla vegetazione circostante o alle aree limitrofe.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa bonifica e messa in sicurezza dell'area. Nonostante gli ingenti danni materiali subiti dal deposito, non si registra alcun ferito né intossicato.

Alle fasi di controllo e di presidio del territorio hanno preso parte anche le squadre del Corpo Forestale, intervenute sul luogo dell'evento per svolgere i rilievi di competenza e contribuire agli accertamenti sulle cause che hanno innescato l'incendio.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione