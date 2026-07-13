Olbia, all’Isola Bianca il porto si fa parco: 3.500 metri quadri di verde e giochi sul mare

Da spartitraffico senza identità a giardino sul mare per passeggeri in transito e famiglie olbiesi. Nel cuore dell’Isola Bianca apre ufficialmente la nuova area verde attrezzata del porto di Olbia: un intervento di ricucitura urbana di 3.500 metri quadri promosso dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) per accorciare le distanze tra lo scalo marittimo e il centro cittadino. Il progetto rimpiazza una zona di mero passaggio lungo il viale della Capitaneria con uno spazio pedonale immerso nelle essenze tipiche della macchia mediterranea. Al centro dell'area sorge un parco giochi sicuro e accessibile, pensato sia per chi deve ammazzare il tempo prima di imbarcarsi sui traghetti, sia per i residenti che frequentano quotidianamente la passeggiata del porto.

Per garantire tranquillità a chi frequenta l'area, i vialetti pavimentati e le panchine sono coperti da un sistema di videosorveglianza e presidiati dalle ronde del personale di sicurezza portuale. L'accessibilità è garantita da una rampa che collega il giardino direttamente al lungomare e da 15 stalli di sosta riservati. All'interno del perimetro si trova anche un piccolo stabile di circa 70 metri quadri, pronto per essere trasformato in punto ristoro non appena verrà assegnata la relativa concessione demaniale. L'inaugurazione si inserisce nella strategia del "porto aperto" portata avanti dai vertici dell'AdSP, che punta a trasformare aree concepite unicamente per la logistica marittima in luoghi di aggregazione. Una finestra sul mare da cui anche i più piccoli, giocando a pochi metri dalle banchine, potranno osservare da vicino le manovre delle navi e scoprire i ritmi quotidiani delle professioni portuali.

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