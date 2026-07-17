Giovani e sicurezza: si chiude il campo estivo con i Vigili del Fuoco tra Olbia e Arzachena





Particolare rilievo hanno assunto le giornate dedicate alla sicurezza in acqua svoltesi presso la spiaggia di Mannena. Il litorale è tra quelli monitorati dal presidio nautico dei Vigili del Fuoco di Cannigione, attivo fin dal 14 luglio 2025 grazie alla convenzione siglata tra il Comune, il Corpo e la Prefettura di Sassari. In questa occasione, i giovani hanno potuto assistere e partecipare a simulazioni di salvataggio in mare. In merito alla collaborazione tra istituzioni, Alessandro Careddu, delegato alla Protezione Civile, Portualità e Servizi alla Persona del Comune di Arzachena, ha dichiarato: «L'Amministrazione comunale si è messa prontamente a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, della squadra nautica del presidio di Cannigione. Sposiamo pienamente gli obiettivi di queste iniziative, che avvicinano i giovani alle istituzioni e insegnano a comprendere la gestione dell'urgenza e dell'emergenza. Le nostre spiagge e località costiere, particolarmente frequentate nel periodo estivo, rappresentano scenari ideali per effettuare manovre di addestramento. Questo ci permette non solo di formare i ragazzi, ma anche di sensibilizzare i turisti e i frequentatori dei litorali sulle buone regole e sui comportamenti corretti da adottare per la salvaguardia del mare e di tutto il nostro territorio».

L'evento si è concluso, come da programma, con una cerimonia di saluto che ha suggellato un'esperienza di crescita basata sul lavoro di squadra, sulla disciplina e sullo spirito di servizio.





L'organizzazione dell'iniziativa è stata curata da un team di operatori dei Vigili del Fuoco impegnati nel coordinamento, nella pianificazione delle attività, nella logistica e nell'assistenza quotidiana ai ragazzi, affiancati da istruttori qualificati per ciascuna disciplina.

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. Ventinove ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni, provenienti da tutta la Sardegna, hanno vissuto una settimana formativa e immersiva presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia, condividendo i ritmi e la vita quotidiana della caserma ed effettuando esperienze sul campo anche sul litorale di Cannigione. Per il Comune di Arzachena, l’iniziativa è stata promossa dal delegato alla Protezione Civile, Portualità e Servizi alla Persona, Alessandro Careddu.Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno alternato lezioni teoriche a intense attività pratiche sul territorio. Tra i momenti salienti del programma, i ragazzi hanno affrontato moduli dedicati agli elementi di Protezione Civile e Difesa Civile, al funzionamento del Numero Unico Europeo 112 e alla prevenzione dei rischi domestici, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF). Non sono mancate esercitazioni di orientamento e movimentazione in ambiente SAF (Speleo Alpino Fluviale) presso il parco avventura di Arzachena "La Contea di Rena" e il Parco Fausto Noce, manovre di primo soccorso sanitario (TPSS) e simulazioni di spegnimento di incendi boschivi.: «Iniziative come il Campo Giovani rappresentano un investimento prezioso sul futuro dei nostri ragazzi e sulla crescita di una vera cultura della sicurezza in tutto il territorio. Vedere tanti giovani appassionarsi al nostro lavoro, alla vita di caserma e ai valori che la animano è, per tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un motivo di grande orgoglio».