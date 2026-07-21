Porto Rotondo Festival al via: stasera allo Yacht Club l'incontro con Luca Zaia





Il 4 agosto sarà ospite Gaetano Bono, magistrato di lungo corso e figura di rilievo dell’Associazione Nazionale Magistrati. Da anni impegnato nel dibattito sulla giustizia, Bono presenterà il volume “Riforma Nordio. Quello che c’è da sapere sulla separazione delle carriere e sulla riforma costituzionale” (Guida Editore), un testo che affronta uno dei nodi più delicati del sistema giudiziario italiano con taglio divulgativo ma rigoroso.





Il 20 agosto sarà la volta di Gianni Caria, magistrato e scrittore tra i più apprezzati della scena letteraria sarda e nazionale. Più volte premiato per la sua produzione narrativa, Caria porterà al festival il romanzo “Rosario va in pensione” (Il Maestrale), un’opera che unisce sensibilità narrativa e osservazione sociale, confermando la sua capacità di raccontare con profondità il mondo contemporaneo.





A chiudere la rassegna sarà il 25 agosto Marco Rizzo, politico di lunga esperienza e autore prolifico, noto per le sue posizioni controcorrente nel panorama politico italiano. Presenterà “L’ultima trincea”, libro di imminente uscita per FAE, in cui affronta i temi dell’identità politica, della sovranità e delle trasformazioni del sistema globale.





È inoltre in via di definizione la data dell’incontro con Luca Palamara e Alessandro Sallusti, autori di “Il sistema colpisce ancora” (Rizzoli), seguito del volume che ha suscitato un acceso dibattito pubblico sulle dinamiche interne alla magistratura italiana. Palamara, ex magistrato ed ex presidente dell’ANM, e Sallusti, direttore editoriale e giornalista tra i più noti del panorama nazionale, tornano così a confrontarsi su uno dei temi più discussi degli ultimi anni.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sarà un parterre di protagonisti di primo piano della vita istituzionale, giudiziaria e culturale italiana a caratterizzare la sezione letteraria del Porto Rotondo Festival, in programma a partire da stasera 21 luglio. La rassegna è organizzata dall’Associazione Giovani Porto Rotondo, presieduta dall’, con il sostegno del Comune di Olbia, del Consorzio di Porto Rotondo, della Fondazione di Sardegna e del network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari. Ad aprire il calendario, il 21 luglio alle 19.30 allo Yacht Club, saràtra i più noti amministratori italiani degli ultimi anni. Già presidente della Regione Veneto per tre mandati, Zaia è oggi alla guida del Consiglio regionale veneto ed è autore di numerosi saggi di successo pubblicati da Marsilio. Il suo intervento, punteggiato dalle domande del patron Sergio Deiana, offrirà una lettura trasversale dei principali temi dell’attualità, dall’economia alla politica nazionale e internazionale, con uno sguardo maturato in anni di esperienza amministrativa e riflessione editoriale.La sezione letteraria del Porto Rotondo Festival si conferma così come uno spazio di confronto aperto sui grandi temi dell’attualità, capace di mettere in dialogo istituzioni, cultura e opinione pubblica in uno dei contesti più suggestivi della Gallura.Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a ingresso libero e gratuito, mentre dal 28 luglio prenderanno il via le serate musicali per giovani e appassionati tra la piazzetta San Marco e l’Anfiteatro Mario Ceroli.