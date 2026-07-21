Premio CUE Eccellenze Italiane: a Porto Cervo il premio al direttore del TG1 Gian Marco Chiocci





L'incontro tra Gian Marco Chiocci e Pamela D'Amico offrirà al pubblico un'occasione di confronto sui temi dell'informazione, dell'attualità e del giornalismo, trasformando la presentazione del libro in un dialogo aperto sui grandi cambiamenti che interessano la società contemporanea e sul ruolo che il servizio pubblico continua a svolgere nella costruzione di un'informazione libera, autorevole e responsabile. Con la terza edizione del Premio CUE Eccellenze Italiane, Porto Cervo conferma la propria vocazione a essere non soltanto una delle principali destinazioni del turismo internazionale, ma anche un luogo di produzione culturale e di confronto, capace di valorizzare le migliori energie del Paese attraverso appuntamenti di alto profilo.

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e Italiane, il riconoscimento nato per rendere omaggio a donne e uomini che, con il proprio talento, la competenza e il senso delle istituzioni, contribuiscono ogni giorno ad accrescere il prestigio dell'Italia nei campi dell'informazione, della cultura, dell'impresa, delle arti e della vita pubblica. Promosso nella prestigiosa struttura fondata e guidata dai patron Sergio e Nicole Siddi, il Premio è diventato negli anni un appuntamento che coniuga cultura, attualità e dialogo, contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi di qualità della Costa Smeralda.«Il nostro desiderio – afferma Sergio Siddi – è quello di costruire, anno dopo anno, un appuntamento capace di raccontare l'Italia delle competenze, del merito e delle grandi professionalità. Crediamo che oggi più che mai sia importante valorizzare chi svolge il proprio lavoro con autorevolezza, responsabilità e spirito di servizio. Il Premio CUE nasce proprio con questa finalità: offrire un riconoscimento a personalità che rappresentano un punto di riferimento per il nostro Paese e creare occasioni di incontro tra il pubblico e protagonisti della cultura, dell'informazione e delle istituzioni.», premiato per il suo contributo alla vita istituzionale del Paese. Per l'edizione 2026 il Premio sarà assegnato aLa scelta della commissione organizzatrice rappresenta un riconoscimento a una delle figure più autorevoli del giornalismo nazionale. Romano, Gian Marco Chiocci ha iniziato la propria attività professionale occupandosi di cronaca parlamentare e giudiziaria, distinguendosi fin dagli esordi per rigore, capacità investigativa e attenzione ai temi della legalità e delle istituzioni. Nel corso di una carriera lunga oltre quarant'anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle principali redazioni italiane, dirigendo importanti quotidiani nazionali e firmando inchieste e approfondimenti che hanno contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sui principali temi della vita politica, economica e giudiziaria del Paese.Dal 2023 è direttore del TG1, il telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini, ruolo che rappresenta uno dei massimi incarichi del giornalismo italiano. Alla guida della principale redazione informativa del servizio pubblico, Chiocci coordina quotidianamente il racconto dei più importanti avvenimenti nazionali e internazionali, contribuendo a garantire un'informazione autorevole, pluralista e di qualità a milioni di cittadini. Un percorso professionale costruito con competenza, equilibrio e credibilità che ne fa una delle personalità più rappresentative dell'informazione italiana contemporanea e un interprete autorevole della missione del servizio pubblico.La consegna del Premio sarà accompagnata dalla presentazione del suo ultimo libro, "Non temete la morte. Dialoghi con Papa Francesco. Le guerre nel mondo, la Chiesa del futuro, l'appello per il clima e la grandezza di Pelé", pubblicato nel 2025. L'opera raccoglie una serie di intense conversazioni tra Gian Marco Chiocci e Papa Francesco, offrendo una riflessione sui grandi temi che attraversano il nostro tempo: le guerre che segnano lo scenario internazionale, la costruzione della pace, il futuro della Chiesa, la salvaguardia del creato, il fenomeno migratorio, la giustizia sociale, il valore della solidarietà e il ruolo della politica. Accanto ai grandi temi dell'attualità emergono anche aspetti più personali del Pontefice, che ripercorre ricordi della propria vita, racconta la passione per il calcio e per Pelé e offre una testimonianza intensa sul significato della speranza e della fede. Un volume che rappresenta un documento di grande valore umano, culturale e storico.A condurre l'incontro sarà Pamela D'Amico, autrice e conduttrice di Radio Rai, e cantante italo-brasiliana, da anni impegnata nel costruire un ponte tra musica, cultura e comunicazione, in particolare tra l’Italia e l’America Latina. Alla sua intensa attività radiofonica affianca infatti una consolidata carriera artistica che l'ha portata a esibirsi in Italia e all'estero collaborando con importanti protagonisti della scena musicale internazionale. Proprio nelle scorse settimane Pamela D'Amico ha pubblicato il nuovo singolo "Aquello", interpretato insieme alla leggendaria cantante cubana Omara Portuondo, icona mondiale della musica latina e storica protagonista del Buena Vista Social Club, e a Serena Brancale, una delle artiste più apprezzate della nuova canzone d'autore italiana. Un progetto musicale che mette in dialogo tre generazioni, tre culture e tre sensibilità artistiche differenti, confermando il profilo internazionale dell'artista di origine carioca.Inoltre lo scorso 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, è uscito il suo cortometraggio da protagonista “Angustia”, prodotto da Diego Righini per Dream On in collaborazione con Rai Cinema: un lavoro diretto da Alessio Taranto che affronta il tema della violenza di genere attraverso una narrazione intensa e poetica impreziosita dalle musiche originali in lingua italiana, spagnola e portoghese.L'evento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.