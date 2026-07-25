Successo a Porto Cervo con il premio CUE 2026 quest'anno assegnato al direttore del tg1 Chiocci

Protagonista della serata è stato il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, insignito del riconoscimento 2026 per il suo autorevole percorso professionale e per il ruolo di primo piano nel panorama giornalistico nazionale. A consegnare il premio all’illustre ospite sono stati i patron della CUE, Sergio e Nicole Siddi, ideatori e promotori dell’iniziativa. La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e interesse, confermando il valore dell’iniziativa come momento di incontro tra pubblico e protagonisti dell’attualità italiana.





Nel corso della serata è intervenuto anche il presidente del Consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico, che ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di coniugare turismo e cultura, contribuendo a rafforzare l’identità del territorio come luogo di eccellenza non solo paesaggistica ma anche intellettuale.





L’incontro, condotto dalla conduttrice italo-brasiliana di Radio Rai Pamela D’Amico, molto nota anche come cantante e artista del mondo latino, si è sviluppato in forma di dialogo con il premiato, offrendo spunti di riflessione sui temi dell’informazione, del servizio pubblico e delle sfide del giornalismo contemporaneo. Ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione dell’ultimo libro di Chiocci, “Non temete la morte. Dialoghi con Papa Francesco”, pubblicato lo scorso anno dalla Compagnia Editoriale Aliberti, che raccoglie conversazioni con il Pontefice sui principali temi globali.





La serata ha confermato il Premio CUE Eccellenze Italiane come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale estivo, capace di valorizzare figure di primo piano e di promuovere momenti di confronto su temi centrali per la società contemporanea. Porto Cervo si conferma così non solo meta di turismo internazionale, ma anche punto di riferimento per iniziative di alto profilo culturale.





Luigi Puddu

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L’evento celebra personalità che si distinguono per il contributo offerto al prestigio del Paese nei diversi ambiti della vita pubblica, dalla cultura all’informazione.