Lebonski Park: è il grande giorno ad Arzachena con il Salmo Live Show e Gabry Ponte

OLBIA. Tutto pronto per il Lebonski park. Mancano ormai davvero poche ore all’apertura del grande parco esperienziale targato Lebonski , presso l’Ippodromo di Arzachena, che prenderà vita per ospitare il Salmo Live Show. Salmo gioca in casa portando in Sardegna un format unico nel suo genere, che già dalla scelta della location rappresenta un’assoluta novità: un'ex area dismessa, completamente riqualificata e bonificata, oggi restituita alla comunità grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana nel cuore della Gallura. Da qui, sul grande palco del Lebonski Park -la Live Arena- Salmo si prepara a dare il via ad una maratona a perdifiato tra musica, adrenalina e ospiti speciali. Dopo aver svelato il primo nome, Gabry Ponte, e in attesa di ulteriori sorprese, arriva oggi un nuovo annuncio: sono tre gli opening act che, a partire dalle ore 18, si alterneranno sul Main Stage per infiammare l’arena prima dell’ingresso del padrone di casa: SCAR, cantautore in equilibrio tra poesia urbana e nostalgia psichedelica; Good Intention, band sarda dalle influenze punk rock, rock and roll e garage; Shari, cantautrice dalla voce intensa e dalle profonde sfumature soul. Un trittico di nomi accomunato da una curiosa coincidenza: proprio oggi, alla vigilia del LEBONSKI PARK, escono contemporaneamente con i rispettivi nuovi singoli: per SCAR arriva Un bel fiore, per Shari Mai più, e per i Good Intention Something Not To Do.
Info e biglietti su www.vivoconcerti.com
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.
Il biglietto del 25 luglio comprende l’accesso a tutte le attrazioni del LEBONSKI PARK, senza costi aggiuntivi.
La musica è solo una delle anime del maxi evento di oggi. Quella del LEBONSKI PARK è una grande festa da attraversare: un parco vivo, sorprendente, trasversale, pronto ad accogliere -dalle ore 14:30 di domani- famiglie, bambini, ragazzi e adulti attraverso mondi diversi, collegati da un’unica idea: vivere qualcosa da ricordare. Attrazioni, aree tematiche, spettacoli e punti ristoro convivono in un luogo fuori dall’ordinario, pensato per accompagnare il pubblico durante tutta la giornata e fino alla sera.Ogni area del LEBONSKI PARK offre una diversa interpretazione del divertimento: energia, scoperta, gusto e spettacolo. Il luna park incontra l’immaginario del rodeo e delle county fairs americane con giostre adrenaliniche, paintball, giochi da fiera e una torre panoramica alta 40 metri dove poter ammirare il panorama dell’Isola di La Maddalena e della Corsica. E poi ancora il percorso gonfiabile più grande d’Italia (45 x 25 metri di energia pura); un’area scenografica con 20 dinosauri animati a grandezza reale e un’area sport per coinvolgere giocatori, appassionati e famiglie. Attiva per tutto il tempo l’area dedicata al food: SABORÉ, il giardino dei sapori nel cuore del LEBONSKI PARK, con cibi tipici della tradizione, vino e birra artigianale ad animare l'attesa dello show. Il SALMO LIVE SHOW è cashless: tutti gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente in modalità cashless, con l'obiettivo di eliminare l'uso dei contanti, velocizzare le code e garantire un'esperienza fluida per l'acquisto di cibo e bevande all'interno della venue. A partire dalle ore 15:00, al centro dell’area food, si accende il Saboré Stage, il secondo palco dedicato alla musica con momenti di intrattenimento, show, folk e DJ set fino a notte fonda.
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Il biglietto del 25 luglio comprende l’accesso a tutte le attrazioni del LEBONSKI PARK, senza costi aggiuntivi.
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