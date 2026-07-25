Lebonski Park: è il grande giorno ad Arzachena con il Salmo Live Show e Gabry Ponte

La musica è solo una delle anime del maxi evento di oggi. Quella del LEBONSKI PARK è una grande festa da attraversare: un parco vivo, sorprendente, trasversale, pronto ad accogliere -dalle ore 14:30 di domani- famiglie, bambini, ragazzi e adulti attraverso mondi diversi, collegati da un’unica idea: vivere qualcosa da ricordare. Attrazioni, aree tematiche, spettacoli e punti ristoro convivono in un luogo fuori dall’ordinario, pensato per accompagnare il pubblico durante tutta la giornata e fino alla sera.

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Salmo gioca in casa portando in Sardegna un format unico nel suo genere, che già dalla scelta della location rappresenta un’assoluta novità: un'ex area dismessa, completamente riqualificata e bonificata, oggi restituita alla comunità grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana nel cuore della Gallura. Da qui, sul grande palco delSalmo si prepara a dare il via ad una maratona a perdifiato tra musica, adrenalina e ospiti speciali. Dopo aver svelato il primo nome, Gabry Ponte, e in attesa di ulteriori sorprese, arriva oggi un nuovo annuncio: sono tre gli opening act che, a partire dalle ore 18, si alterneranno sul Main Stage per infiammare l’arena prima dell’ingresso del padrone di casa:cantautore in equilibrio tra poesia urbana e nostalgia psichedelica;band sarda dalle influenze punk rock, rock and roll e garage;cantautrice dalla voce intensa e dalle profonde sfumature soul. Un trittico di nomi accomunato da una curiosa coincidenza: proprio oggi, alla vigilia del LEBONSKI PARK, escono contemporaneamente con i rispettivi nuovi singoli: per SCAR arriva Un bel fiore, per Shari Mai più, e per i Good Intention Something Not To Do.Ogni area del LEBONSKI PARK offre una diversa interpretazione del divertimento: energia, scoperta, gusto e spettacolo. Il luna park incontra l’immaginario del rodeo e delle county fairs americane con giostre adrenaliniche, paintball, giochi da fiera e una torre panoramica alta 40 metri dove poter ammirare il panorama dell’Isola di La Maddalena e della Corsica. E poi ancora il percorso gonfiabile più grande d’Italia (45 x 25 metri di energia pura); un’area scenografica con 20 dinosauri animati a grandezza reale e un’area sport per coinvolgere giocatori, appassionati e famiglie. Attiva per tutto il tempo l’area dedicata al food: SABORÉ, il giardino dei sapori nel cuore del LEBONSKI PARK, con cibi tipici della tradizione, vino e birra artigianale ad animare l'attesa dello show.è cashless: tutti gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente in modalità cashless, con l'obiettivo di eliminare l'uso dei contanti, velocizzare le code e garantire un'esperienza fluida per l'acquisto di cibo e bevande all'interno della venue. A partire dalle ore 15:00, al centro dell’area food, si accende il Saboré Stage, il secondo palco dedicato alla musica con momenti di intrattenimento, show, folk e DJ set fino a notte fonda.Info e biglietti su www.vivoconcerti.comL’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.Il biglietto del 25 luglio comprende l’accesso a tutte le attrazioni del LEBONSKI PARK, senza costi aggiuntivi.