Sipario aperto su "Autori in Costa": un dialogo a tutto tondo con Luca Zaia





Diretta da Fulvio Giuliani su idea del vulcanico patron dell’Hotel delle Rose e presidente del gruppo Orlean Giampiero Fiorani, la kermesse ha visto quale mattatore incontrastato l’ex Governatore Zaia, in veste di saggista e scrittore di grande successo molto seguito dai giovani ed in forma smagliante, sempre più determinato a portare avanti il progetto dell’autonomia differenziata, un cavallo di battaglia che potrebbe risolvere tantissimi mali che attanagliano l’Italia.





E altre sorprese arriveranno nell’arco delle prossime settimane.





Ospite immancabile del ristorante Nepente all’Hotel Delle Rose, Bobo Cerea è un punto di riferimento degli appuntamenti estivi. Il presentatore d’eccezione del riuscitissimo galà cultural-gastronomico è stato uno dei grandi personaggi della tv nazionale, Cristiano Militello che per 21 anni ha fatto ridere tutta l’Italia con i suoi servizi su Striscia la Notizia, una comicità intelligente, garbata, ironica e molto efficace che lo ha reso popolare al grande pubblico: milioni di telespettatori che di stagione in stagione lo hanno seguito e apprezzato manifestandogli, in tutte le città dove si recava per i suoi esilaranti collegamenti, un affetto incondizionato ed una simpatia sincera che ancora oggi resiste nonostante il celebre tg satirico creato da Antonio Ricci sia stato chiuso per lasciare spazio in palinsesto a Gerri Scotti.





Luigi Puddu

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E’ ripartita da un loquacissimo Luca Zaia, grande protagonista dell’appuntamento inaugurale andato subito sold out per la sua caratura di personalità istituzionale tra le più rappresentative del Belpaese e per lo straordinario interesse che riscuote in ogni occasione il già Presidente della Regione Veneto, oggi in Consiglio regionale ma per tre mandati alla guida della Giunta di Palazzo Balbi, la rassegna culturale “Autori in Costa“, che ogni luglio e agosto, da sei anni, anima l’estate gallurese con ospiti di primo piano della scena artistica e letteraria nazionale.Per continuare, il cartellone propone il 4 agosto Matteo Lunelli, amministratore delegato di Ferrari Trento DOC, l’8 agosto il volto noto del piccolo e grande schermo Giorgio Pasotti con Gianni Canova, il 13 agosto il giornalista e conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano, il 17 agosto l’ideatore de La Zanzara e opinionista televisivo Giuseppe Cruciani e il 18 agosto il celebre romanziere Maurizio de Giovanni.“Autori in Costa“ si è affermato nel corso degli anni come un appuntamento che mira a dare un contributo appassionato, concreto e di successo allo sviluppo dell’offerta turistica della Costa Smeralda.Senza entrare in concorrenza con iniziative preesistenti e animati dall’unico desiderio di offrire ulteriori o occasioni di prestigio ai turisti, “Autori in Costa“ è stata ideata come una rassegna di riferimento culturale.Un’occasione di scambio di idee e di opinioni in pubblico, nell’atmosfera rilassata, elegante e sobria dell’Hotel Delle Rose.Sin dalla prima edizione, si è voluto affiancare agli aperitivi letterari una serie di appuntamenti culinari legati alla grande tradizione italiana e internazionale, affidandosi ad alcuni fra i più grandi nomi della cucina contemporanea. Al termine dell’incontro con Luca Zaia, la star della “Cena con le Stelle” è stata Bobo Cerea di “da Vittorio”, una delle firme più apprezzate e ricercate dell’intero panorama internazionale.