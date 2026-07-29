DaV al Romazzino: quando l'alta ristorazione sposa il mito della Costa Smeralda

Varcare la soglia dell'Hotel Romazzino, a Porto Cervo, è come accedere a un giardino segreto dove il tempo si dilata tra profumi mediterranei e un'eleganza senza tempo. È una tela preziosa, disegnata nel 1965 dal genio dell’architetto Michele Busiri Vici per volere del principe Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda. Questo gioiello custodito da Belmond e Smeralda Holding è incastonato in uno dei tratti costieri più suggestivi dell'intera Sardegna, teatro di una magia che si rinnova ogni giorno. Sulla terrazza del bar Ginepro, le note delicate degli anni Sessanta sussurrano storie di una vibrante Dolce Vita che continua ad ammaliare i viaggiatori di tutto il mondo. Quando la sera si avvicina, il tramonto accende l'Isola di Mortorio di sfumature color arancio e rosa, prima di cedere il passo a un chiaro di luna che dipinge una lunga scia sul mare, quasi a voler accarezzare dolcemente le rive del Romazzino.

È in questa cornice di assoluta perfezione che ha preso forma il 15 luglio un'esclusiva poesia dei sapori: DaV, il format casual dining della famiglia Cerea. Attraverso un attento takeover del ristorante sulla spiaggia Entu e Mari, il brand porta la sua anima in Costa Smeralda, rinnovando un sodalizio con Smeralda Holding e il gruppo Belmond che aveva già trovato felice espressione a Portofino.

Sotto la sapiente guida dello Chef Davide Galbiati, responsabile dello sviluppo gastronomico dei ristoranti DaV, l'offerta culinaria diventa un dialogo intimo con il paesaggio circostante. La cucina di mare, da sempre cifra stilistica del ristorante tristellato Da Vittorio, sposa la ricca tradizione sarda, assecondando il ritmo delle stagioni e l'eccellenza assoluta delle materie prime locali.

Ogni cena si trasforma in un'esperienza di pura convivialità da condividere a pochi passi da acque cristalline e sabbia chiara, cullati dalla brezza marina. Ai tavoli sfilano creazioni indimenticabili: dal celebre e immancabile Pacchero alla Vittorio allo spaghetto di tonno, passando per la delicata capasanta gratinata con pangrattato, prezzemolo, olio e limone, e per i profumati scampi grigliati al barbecue, accarezzati da olio e limone, fino a giungere a una scenografica e gustosa catalana di aragosta, scampi e gamberi e tanto altro. I sapori si amalgamano alla perfezione, lasciando nella memoria molto più di un semplice pasto: un'esperienza vera e propria che celebra la storia e il meglio della ristorazione italiana. Un incontro perfetto e rispettoso tra l'alta scuola di DaV e il patrimonio autentico di una terra straordinaria.

Spiega la Famiglia Cerea: “Grazie alla preziosa collaborazione con Belmond e Smeralda Holding, oggi abbiamo la possibilità di presidiare una delle destinazioni più emblematiche dell’estate italiana. La Sardegna è una regione dalla grande tradizione gastronomica e la volontà, nostra e della brigata, è di essere interpreti attenti e rispettosi del patrimonio culinario locale, a cui aggiungere il nostro tocco personale. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti per vivere con gioia e golosità questa stagione in Costa Smeralda!”

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