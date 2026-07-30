Notre Dame de Paris a Olbia: l'opera popolare da 4,5 milioni di spettatori illumina il Molo Brin

Per la prima volta in assoluto, la maestosa scenografia della cattedrale parigina sbarca a Olbia. L'appuntamento imperdibile per il pubblico sardo è fissato dal 5 all'8 agosto 2026 presso l'affascinante cornice del Molo Brin. Clandestini, guardie, acrobati e campanari volanti sono pronti a invadere la città, portando in scena la drammatica e immortale storia d'amore tra la bella gitana Esmeralda e il campanaro Quasimodo, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo.

vL'attesissima tappa sarda si inserisce in un tour che non smette di battere i propri record: con un impressionante traguardo di 400mila biglietti venduti e oltre 200 repliche, Notre Dame de Paris continua a riempire ininterrottamente le piazze e i teatri di tutta Italia. Un successo travolgente che fa parte del percorso celebrativo #ROADTO25ANNIVERSARY, in vista del venticinquesimo compleanno dello storico debutto italiano che si festeggerà nel 2027. Un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia, nato dal genio di Riccardo Cocciante e dal magistrale adattamento di Pasquale Panella sui testi originali di Luc Plamondon. Tra l'altro, il 2026 rappresenta un anno d'oro proprio per Cocciante che, oltre ai trionfi dell'opera, è attualmente in tour con lo spettacolo “Io… Riccardo Cocciante nel 2026” e ha da poco presentato il suo primo docufilm celebrativo.

Fin dalla sua prima messa in scena, voluta dal leggendario produttore David Zard, Notre Dame de Paris ha saputo conquistare il cuore di 4,5 milioni di spettatori solo in Italia, superando le presenze dei più grandi concerti rock e pop. Il segreto di questa longevità risiede non solo nelle musiche indimenticabili e nelle coreografie che fondono balletto classico e breakdance, ma soprattutto nella forza dei suoi temi universali. La paura del diverso, centrale nella narrazione, ci ricorda quanto la diversità debba essere una risorsa, mentre ogni personaggio mette a nudo le proprie contraddizioni, dalla ricerca di un posto nel mondo al disperato bisogno di giustizia. Si tratta di una vera e propria opera popolare contemporanea capace di unire la tradizione del dramma teatrale europeo alle tecniche dei grandi concerti live.

A dare voce e corpo ai protagonisti di questa epopea romantica e tragica, troviamo un cast che unisce volti storici amati dal pubblico a talenti straordinari del panorama musicale e teatrale. Quasimodo è interpretato dal veterano Giò Di Tonno, iconico volto del campanaro fin dal 2002, affiancato dalla splendida voce di Elhaida Dani nel ruolo di Esmeralda. Frollo è portato in scena dall'inconfondibile carisma di Vittorio Matteucci e da Massimiliano Lombardi, mentre Clopin è interpretato da Angelo Del Vecchio, unico al mondo ad aver recitato l'opera in tre lingue, e da Alessio Spini. Il poeta narratore Gringoire ha il volto di Gianmarco Schiaretti e dell'amatissimo Matteo Setti; il capitano delle guardie Febo è affidato all'esperienza di Graziano Galatone e a Luca Marconi, mentre la giovane Fiordaliso è interpretata da Camilla Rinaldi e Beatrice Blaskovic. Prodotta da Clemente Zard e distribuita da Vivo Concerti, la tournée promette di regalare a Olbia un'esperienza visiva e musicale senza precedenti: i biglietti per le serate al Molo Brin sono attualmente disponibili sui circuiti ufficiali e su Ticketone.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione