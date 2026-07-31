A Rena Majore arriva il jazz: i Buzzing Jars in concerto gratuito il 4 agosto

OLBIA. Si rinnova anche questa estate la collaborazione tra la Fondazione Bernardo De Muro ETS e il Comune di Aglientu, che torna a regalare al pubblico un nuovo appuntamento musicale nella splendida cornice di Rena Majore. Martedì 4 agosto, alle ore 22, la Piazza Sirenella ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate culturale gallurese. Protagonisti della serata saranno i Buzzing Jars, ensemble formato da sette virtuosi solisti che accompagneranno il pubblico in uno spettacolo coinvolgente, fatto di energia, ritmo e sorprendenti sonorità. Il concerto, inserito nel cartellone del Festival Bernardo De Muro, è promosso dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS con il sostegno del Comune di Aglientu e dell'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo. I sette talentosi musicisti di questo ensemble dallo straordinario valore artistico, si sono riuniti in un progetto originale che amalgama perfettamente la potenza espressiva degli ottoni alla ricchezza timbrica delle percussioni. I Buzzing Jars nascono infatti dall'incontro tra due trombe, corno, trombone, basso tuba, vibrafono e batteria, e danno vita a una formazione dal suono inconfondibile, capace di coniugare eleganza, virtuosismo, energia e grande forza comunicativa.
Il programma.
Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso attraverso alcuni dei capolavori del jazz e della musica del Novecento, proponendo brani che hanno segnato la storia di questo linguaggio musicale. Da Birdland di Joe Zawinul a The Chicken di Pee Wee Ellis, da Summertime di George Gershwin a Afro Blue di Mongo Santamaria, passando per Footprints di Wayne Shorter e Cantaloupe Island di Herbie Hancock, fino alle suggestioni del tango contemporaneo con Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla. Il concerto comprenderà inoltre Slow Hot Wind di Henry Mancini, Gassmann Blues di Piero Umiliani, la celebre Estate di Bruno Martino e l'intramontabile It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) di Duke Ellington.
Un repertorio raffinato e coinvolgente che attraversa jazz, swing, latin jazz, blues e musica d'autore, valorizzato da arrangiamenti originali e dall'eccellenza interpretativa dei musicisti.
L'ensemble è composto da:
Vinicio Allegrini – tromba e flicorno
Dario Zara – tromba
Lorenzo Panebianco – corno
Luca Mangini – trombone
Claudio Lotti – basso tuba
Pierpaolo Strinna – vibrafono e percussioni
Emanuele Murroni – batteria e percussioni
Con questo appuntamento il Festival Bernardo De Muro conferma la propria vocazione a proporre eventi di elevato livello artistico, capaci di coniugare qualità, divulgazione e valorizzazione del territorio, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Bernardo De Muro ETS, il Comune di Aglientu e l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo.
La suggestiva cornice naturale di Rena Maiore offrirà il palcoscenico ideale per una serata all'insegna della grande musica, nella quale il pubblico potrà vivere un'esperienza sonora intensa e coinvolgente, tra virtuosismo, eleganza e alcune delle pagine più amate della storia del jazz.
L'ingresso al concerto è gratuito e l'iniziativa è aperta a residenti e turisti, offrendo un'occasione speciale per vivere una serata di grande musica in uno dei luoghi più suggestivi della costa gallurese.
Il programma.
Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso attraverso alcuni dei capolavori del jazz e della musica del Novecento, proponendo brani che hanno segnato la storia di questo linguaggio musicale. Da Birdland di Joe Zawinul a The Chicken di Pee Wee Ellis, da Summertime di George Gershwin a Afro Blue di Mongo Santamaria, passando per Footprints di Wayne Shorter e Cantaloupe Island di Herbie Hancock, fino alle suggestioni del tango contemporaneo con Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla. Il concerto comprenderà inoltre Slow Hot Wind di Henry Mancini, Gassmann Blues di Piero Umiliani, la celebre Estate di Bruno Martino e l'intramontabile It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) di Duke Ellington.
Un repertorio raffinato e coinvolgente che attraversa jazz, swing, latin jazz, blues e musica d'autore, valorizzato da arrangiamenti originali e dall'eccellenza interpretativa dei musicisti.
L'ensemble è composto da:
Vinicio Allegrini – tromba e flicorno
Dario Zara – tromba
Lorenzo Panebianco – corno
Luca Mangini – trombone
Claudio Lotti – basso tuba
Pierpaolo Strinna – vibrafono e percussioni
Emanuele Murroni – batteria e percussioni
Con questo appuntamento il Festival Bernardo De Muro conferma la propria vocazione a proporre eventi di elevato livello artistico, capaci di coniugare qualità, divulgazione e valorizzazione del territorio, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Bernardo De Muro ETS, il Comune di Aglientu e l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo.
La suggestiva cornice naturale di Rena Maiore offrirà il palcoscenico ideale per una serata all'insegna della grande musica, nella quale il pubblico potrà vivere un'esperienza sonora intensa e coinvolgente, tra virtuosismo, eleganza e alcune delle pagine più amate della storia del jazz.
L'ingresso al concerto è gratuito e l'iniziativa è aperta a residenti e turisti, offrendo un'occasione speciale per vivere una serata di grande musica in uno dei luoghi più suggestivi della costa gallurese.
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