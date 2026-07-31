A Rena Majore arriva il jazz: i Buzzing Jars in concerto gratuito il 4 agosto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si rinnova anche questa estate la collaborazione tra la Fondazione Bernardo De Muro ETS e il Comune di Aglientu, che torna a regalare al pubblico un nuovo appuntamento musicale nella splendida cornice di Rena Majore. Martedì 4 agosto, alle ore 22, la Piazza Sirenella ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate culturale gallurese. Protagonisti della serata saranno i Buzzing Jars, ensemble formato da sette virtuosi solisti che accompagneranno il pubblico in uno spettacolo coinvolgente, fatto di energia, ritmo e sorprendenti sonorità. Il concerto, inserito nel cartellone del Festival Bernardo De Muro, è promosso dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS con il sostegno del Comune di Aglientu e dell'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo. I sette talentosi musicisti di questo ensemble dallo straordinario valore artistico, si sono riuniti in un progetto originale che amalgama perfettamente la potenza espressiva degli ottoni alla ricchezza timbrica delle percussioni. I Buzzing Jars nascono infatti dall'incontro tra due trombe, corno, trombone, basso tuba, vibrafono e batteria, e danno vita a una formazione dal suono inconfondibile, capace di coniugare eleganza, virtuosismo, energia e grande forza comunicativa.Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso attraverso alcuni dei capolavori del jazz e della musica del Novecento, proponendo brani che hanno segnato la storia di questo linguaggio musicale. Da Birdland di Joe Zawinul a The Chicken di Pee Wee Ellis, da Summertime di George Gershwin a Afro Blue di Mongo Santamaria, passando per Footprints di Wayne Shorter e Cantaloupe Island di Herbie Hancock, fino alle suggestioni del tango contemporaneo con Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla. Il concerto comprenderà inoltre Slow Hot Wind di Henry Mancini, Gassmann Blues di Piero Umiliani, la celebre Estate di Bruno Martino e l'intramontabile It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) di Duke Ellington.Un repertorio raffinato e coinvolgente che attraversa jazz, swing, latin jazz, blues e musica d'autore, valorizzato da arrangiamenti originali e dall'eccellenza interpretativa dei musicisti.L'ensemble è composto da:Vinicio Allegrini – tromba e flicornoDario Zara – trombaLorenzo Panebianco – cornoLuca Mangini – tromboneClaudio Lotti – basso tubaPierpaolo Strinna – vibrafono e percussioniEmanuele Murroni – batteria e percussioniCon questo appuntamento il Festival Bernardo De Muro conferma la propria vocazione a proporre eventi di elevato livello artistico, capaci di coniugare qualità, divulgazione e valorizzazione del territorio, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Bernardo De Muro ETS, il Comune di Aglientu e l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo.La suggestiva cornice naturale di Rena Maiore offrirà il palcoscenico ideale per una serata all'insegna della grande musica, nella quale il pubblico potrà vivere un'esperienza sonora intensa e coinvolgente, tra virtuosismo, eleganza e alcune delle pagine più amate della storia del jazz.L'ingresso al concerto è gratuito e l'iniziativa è aperta a residenti e turisti, offrendo un'occasione speciale per vivere una serata di grande musica in uno dei luoghi più suggestivi della costa gallurese.