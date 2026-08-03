Porto Cervo e Porto Rotondo: la sicurezza viaggia in elettrico a bordo della vespa dei carabinieri

Con l'apice della stagione estiva e il fisiologico moltiplicarsi delle presenze turistiche, le località più esclusive della Sardegna rafforzano la propria sicurezza, coniugando efficienza operativa, sostenibilità e un inconfondibile tocco di "Made in Italy". Nelle prestigiose cornici di Porto Cervo e Porto Rotondo, il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari ha introdotto un nuovo strumento per il controllo del territorio: le nuove Vespa Piaggio elettriche in dotazione all'Arma. L'iniziativa rappresenta un connubio perfetto tra due storiche eccellenze del nostro Paese, apprezzate a livello internazionale: l'Arma dei Carabinieri e lo scooter che ha fatto la storia del design e dell'ingegno italiano. La scelta della trazione elettrica, oltre ad assumere un forte valore simbolico in due delle mete turistiche più ambite, risponde a precise necessità strategiche e ambientali. Silenziose, ecologiche ed estremamente agili, le Vespa permettono ai militari di muoversi con rapidità tra piazze affollate, porti turistici, aree pedonali e vie dello shopping, raggiungendo in pochi istanti ogni angolo dei centri abitati. Al centro di questa strategia c'è il concetto di prossimità. I nuovi motocicli a zero emissioni consentono ai Carabinieri di mantenere un contatto diretto e costante con i cittadini e i numerosi visitatori. Questa presenza dinamica facilita l'assistenza immediata, la raccolta tempestiva di segnalazioni e assicura una prontezza d'intervento che i mezzi tradizionali faticherebbero a garantire all'interno di aree densamente frequentate.

Per massimizzare l'efficacia del dispositivo, nel cuore pulsante di Porto Cervo è stata posizionata strategicamente la Stazione Mobile dei Carabinieri. Questo presidio avanzato funge da vero e proprio punto di riferimento istituzionale, immediatamente riconoscibile per chiunque si trovi a passeggiare nel centro. La struttura offre a residenti e turisti la comodità di poter richiedere aiuto, presentare denunce o segnalare emergenze senza doversi spostare. Inoltre, la Stazione Mobile funge da essenziale supporto logistico per le pattuglie appiedate, ottimizzando il coordinamento e abbattendo drasticamente i tempi di risposta alle esigenze della collettività.

L'impiego delle Vespa elettriche e della postazione mobile si inserisce all'interno di un piano di sicurezza estivo molto più articolato, predisposto dal Comando Provinciale di Sassari per presidiare il nord dell'Isola. Un dispiegamento di forze che vede impegnati quotidianamente reparti territoriali, Squadre di Intervento Operativo, pattuglie in auto, servizi appiedati, biciclette a pedalata assistita, motovedette ed elicotteri.

La sicurezza di un territorio si misura anche dalla capacità delle forze dell'ordine di essere presenti, accessibili e rassicuranti. Attraverso l'impiego di questi nuovi strumenti, l'Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno nel garantire a cittadini e turisti la possibilità di vivere la bellezza di Porto Cervo e Porto Rotondo in un clima di assoluta legalità, serenità e rispetto per l'ambiente.

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