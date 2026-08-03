A La Marinedda il campionato assoluto italiano di surf e ad agosto il Wave Party





Il Marinedda Bay Open, organizzato dall’associazione sportiva Marinedda Bay, incoronerà quindi ancora una volta i nuovi campioni italiani. Ma nel frattempo ci sarà anche uno spettacolo di apertura. Nel segno del cambiamento e dell’innovazione, quest’anno l’associazione sportiva Marineddabay ha messo a punto una gara con un nuovo format che punta dritto all’inclusione. Il Wave Party, evento collaterale e parte del programma di animazione sportiva estiva, unirà in acqua grandi e piccoli, uomini e donne, e soprattutto surfisti di diversi livelli. Il waiting period per il Wave Party aprirà il 15 agosto e si concluderà il 15 settembre: “Per questa prima gara, lo spirito non sarà competere – spiega Giuseppe Romano, contest director – ma divertirsi, condividere le onde, darsi anche una mano: i surfisti più esperti con i principianti, gli adulti con i bambini. Verrà il momento poi per il vero agonismo con il campionato italiano della FISSW, che ringrazio per la fiducia. Sarà l’evento più importante della stagione italiana e oggi assume ancora più rilevanza ancora più rilevanza con il grande momento che sta vivendo il surf italiano e, ovviamente, con le qualificazioni olimpiche all’orizzonte”.





Al Wave Party saranno ammesse categorie junior e open con tutti i tipi di tavola (shortboard, longboard e softboard), con heat organizzate in base alle condizioni del mare. Durante la “festa delle onde” si potrà prendere parte anche a una lezione gratuita di surf, a numero chiuso. Sarà possibile partecipare al contest inviando una mail con tutti i dati anagrafici all’indirizzo contest@marineddabay.com. Prima di entrare in acqua sarà necessario essere in regola con il tesseramento a un club federale, possibile anche presso l’associazione Marineddabay. Le iscrizioni chiuderanno alla chiamata di gara: sarà possibile monitorare lo status della gara sul sito ufficiale www.marineddabay.com e sulle pagine Facebook e Instagram. Anche per la lezione gratuita è necessaria la prenotazione scrivendo sempre all’indirizzo contest@marineddabay.com: maggiori aggiornamenti saranno divulgati tramite i canali social.





Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu e della FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard, con il supporto dal Nesos Surf Shop online, Sardegna House Real Estate, Canneddi Beach Cala Rossa, Sardegna Sailing, Hotel Marinedda Thalasso e Spa, Ristorante Il Sagittario, Cantina Li Seddi, Il Cormorano La Marinedda, La Funtanedda, Il Veliero Chiosco Bar, Mistral Chiosco Bar, La Futanedda, Costa Rossa Sardegna e Aqua Fantasy.

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Il Marinedda Bay Open - Campionato Assoluto Shortboard 2026dedicato alla disciplina olimpica dello shortboard maschile e femminile è programmato in autunno con una finestra meteo dal 15 settembre al 15 novembre. La nuova stagione di surf agonistico sulla Costa Rossa segna anche il numero 22: è quello delle edizioni svolte del Marinedda Bay Open, il contest più longevo d’Italia, che negli anni ha ospitato stelle internazionali come Eric Rebiere, oggi tra i migliori big wave rider di Nazarè, nonché l’asso italiano Leonardo Fioravanti, che scelse la Marinedda nel 2015 per tornare alle gare dopo il grave infortunio alla schiena avvenuto alle Hawaii. Strada ne è stata fatta tanta: da allora il surf è stato incluso alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, si avvicinano quelle di Los Angeles 2028 e all’orizzonte c’è anche Brisbane 2032, mentre il campione azzurro Leonardo Fioravanti siede nel primo posto del campionato mondiale di surf.