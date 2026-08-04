Olbia, auto fuori strada all'alba vicino al Mater Olbia: soccorsa la conducente

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. Un incidente stradale ha segnato le prime ore della giornata odierna sulla strada statale 125 Orientale Sarda. All'alba, un'autovettura è uscita improvvisamente di carreggiata mentre transitava in prossimità dell'ospedale Mater Olbia, terminando la sua corsa all'interno di un fossato adiacente alla sede stradale.Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e alla successiva uscita di strada sono attualmente in fase di accertamento. Non risultano coinvolti altri veicoli.