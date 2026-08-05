Dall'8 al 10 agosto Fordongianus ospita la nuova edizione di Forum Literary Lab





Anche questa edizione targata 2026 sarà articolata in due percorsi: quello sardo, con presentazioni e reading dedicati alle novità editoriali del territorio, e quello internazionale, con tre giorni di eventi letterari, artistici e musicali. Nessun tema guiderà le tre giornate del Forum, ma un colore, il Blu, che farà da sfondo e da atmosfera rarefatta agli incontri, concerti e reading. Questa edizione accompagnerà il viaggio nella storia controversa e sorprendente di questo colore, costeggiandone e ridisegnandone i confini, partendo dalla sua concezione nel modo antico e fino ad arrivare ai grandi artisti e letterati del nostro tempo. Il Forum Literary Lab 2026 sarà dunque anche un laboratorio di visioni che ambisce a generare connessioni, porre domande, offrire possibilità. Senza rinunciare alla cifra del festival: qualità, indipendenza, attenzione alla letteratura autentica.

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Promuovere il libro e la lettura come strumenti di dialogo, conoscenza e cambiamento: è questo l’obiettivo del Forum Literary Lab, un Festival Letterario Internazionale nato sulla scia del Premio Letterario Nazionale Forum Traiani di Fordongianus. Il Festival, in programma l’8, 9 e 10 agosto 2026, rappresenta uno spazio aperto e inclusivo, capace di offrire eventi e attività mirati a coinvolgere un pubblico eterogeneo. La lettura diventa a Fordongianus una risorsa strategica su cui investire e rendere il pubblico più consapevole e partecipe della realtà contemporanea. Con uno sguardo attento all’accessibilità e alla pluralità delle esperienze, il Forum Literary Lab mira a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale.“Vogliamo che vi sentiate parte di questa atmosfera e vi invitiamo a respirarla solcando le antiche strade romane, a un passo dal Tirso”, affermano gli organizzatori, Emanuela e Mario Zedda. “L’idea del Festival nasce come prosecuzione del Premio Letterario Nazionale Forum Traiani. - aggiunge Mario Zedda - Ci siamo chiesti perché non ampliare questa esperienza e portarla veramente all’interno della nostra comunità con proposte letterarie che si svolgono nel corso di tutto l’anno”. “ La parte bella del Festival è la riflessione comune: c’è un momento in cui si lascia spazio agli interventi e gli stessi relatori iniziano a discutere su di un tema che magari viene fuori da un libro e questo coinvolge tutti facendo capire che si sta ragionando sulla stessa cosa, si è tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Senti che quando te ne vai a casa hai guadagnato qualcosa”, spiega Emanuela Zedda.Sabato 8 agosto:ore 10:00 Filosofia e ospitalità con Antonio Cecere e Laura Paulizziore 11:30 Reading poetico con Fabio Scortoore 17:00 Realtà, immaginazione e potere dei libri con Gian Marco Griffiore 18:30 Memoria, tempo e senso dell’esistenza con Eugenio Baroncelliore 22:00 Concerto King HowlDomenica 9 agosto:ore 10:00 Memoria personale e mondo del lavoro con Simona Baldanziore 11:30 Storia, cultura d origini del blues con Vincenzo Martorellaore 17:00 L’universo narrativo di Esther Kinsky con Tania Baumannore 18:30 Storia, mito e il viaggio di Cristoforo Colombo con Giosuè Calaciuraore 22:00 Concerto LUALunedì 10 agosto:ore 10:00 Traduzione, lingue e culture con Andrea Romanziore 11:30 Poesia, natura e sguardo sul mondo con Andrea Gibelliniore 17:00 Un viaggio nella letteratura scandinava con Massimo Ciaravoloore 18:30 Interventi musicale Diego Grecoore 18:45 Parole, silenzio e natura con Cristòore 21:30 Poesia, musica e performance con Giovanni FontanaPer approfondimenti sul programma e per restare costantemente aggiornati sugli eventi e appuntamenti del Forum Literay Lab vi invitiamo a seguirne i profili social e consultare il sito ad esso dedicato:Instagram: forum_literary_labFacebook: Forum Literary Labwww.forumliterarylab.com