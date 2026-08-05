Volotea potenzia l'inverno a Olbia: +75% di posti e nuove rotte per Madrid, Bologna e Napoli

Madrid per la prima volta durante la stagione invernale, il ritorno del collegamento con Bologna e un volo speciale per Napoli in occasione delle festività natalizie, oltre al potenziamento della rotta per Barcellona. Volotea rafforza in modo netto la propria presenza a Olbia per l'inverno 2026-2027, mettendo in vendita il 75% di posti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia aerea delle medie città europee scommette sulla Sardegna ben oltre la classica stagione estiva, trasformando lo scalo Gallurese in un punto di riferimento per la mobilità dei residenti sardi e per la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Il nuovo operativo invernale garantisce un'ampia scelta di destinazioni sia nazionali sia internazionali. Oltre alle novità su Madrid, Bologna e Napoli, resteranno attivi per tutti i mesi freddi i voli diretti verso Venezia, Verona, Torino e Parigi Orly, mentre la rotta per Barcellona sarà operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. In totale, considerando l'intero anno, l'offerta di Volotea da e per Olbia comprende 27 rotte verso Italia, Francia e Spagna, per un totale di oltre un milione di posti a sedere.

La scelta di mantenere la base di Olbia pienamente operativa per tutto l'anno rappresenta una decisione strategica che produce ricadute dirette sull'economia dell'isola. Come ricordato dalla dirigenza del vettore, la presenza stabile della compagnia genera sul territorio oltre 80 posti di lavoro diretti — per un terzo occupati da personale locale — e più di 450 impieghi nell'indotto. L'obiettivo primario è offrire continuità territoriale e collegamenti certi proprio nei mesi in cui a viaggiare sono soprattutto gli abitanti della regione.

L'estensione dell'operatività risponde alle linee guida concordate con i comuni del Nord Sardegna, le Camere di Commercio e le associazioni di categoria per promuovere un turismo attivo in ogni periodo dell'anno. Dalla direzione degli scali di Geasar e Sogeaal viene sottolineato come una connettività costante nei mesi di minor domanda rappresenti il prerequisito fondamentale per sostenere il tessuto imprenditoriale locale, rompere l'isolamento geografico e garantire accessibilità continua al territorio.

A guidare l'espansione del vettore sono anche le solide prestazioni operative registrate nello scalo di Olbia durante la prima metà del 2026. Con un tasso di riempimento degli aeromobili vicino al 90%, una puntualità dell'85% e un indice di completamento dei voli che sfiora la totalità dei viaggi programmati, la compagnia si consolida come primo vettore dello scalo per numero di mete servite. Un impegno integrato che si estende anche all'aeroporto di Alghero, dove Volotea continua a garantire sei collegamenti chiave tra Italia e Francia.

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