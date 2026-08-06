Jova Summer Party 2026, scatta il piano viabilità. Strade chiuse e divieti dal mattino





Prima fase: i divieti dalle ore 08









Seconda fase: la stretta dalle ore 15:00





Il vero e proprio blocco del traffico scatterà alle 15:00, orario in cui la macchina organizzativa isolerà l'area per l'avvio della manifestazione. Le chiusure veicolari totali interesseranno il Viale Italia, nel tratto compreso tra la "Rotonda Italia" e la "Rotonda Europa". Bloccato anche l'accesso dalle rampe in direzione Palau e dalle rampe della SP4M dirette verso Viale Italia e Rotonda Europa, dove vigerà anche il divieto di transito pedonale.

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La città gallurese si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi della stagione estiva: il "Jova Summer Party 2026". L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 7 agosto, presso gli spazi dell'Olbia Arena (ex Novamarine), in zona industriale. Per far fronte all'imponente afflusso di pubblico e garantire gli standard di sicurezza necessari, il Comune di Olbia ha emanato un'ordinanza dirigenziale (la n. 447 del 4 agosto) che disegna una viabilità cittadina completamente rivoluzionata. Le modifiche al traffico, richieste da ASPO S.p.A. e coordinate dalla Polizia Locale, interesseranno in modo particolare l'area industriale, gli accessi alla città e la viabilità limitrofa al golfo. Il dispositivo di sicurezza si articola in due fasi principali, con limitazioni che scattano dalla prima mattina e si stringono progressivamente nel pomeriggio, fino a "cessate esigenze" nella notte.Già dalle 8 di domani mattina la circolazione inizierà a subire pesanti restrizioni. Scatta la sospensione totale del traffico in Via Libia (dall'incrocio con via Corea alla "Rotonda Ciad") e in Via Capo Verde. Anche Via Seychelles verrà interdetta ai veicoli con l'ausilio di barriere New Jersey (all'intersezione con Via Capo Verde).Sempre dalle 8:00, entreranno in vigore diffusi divieti di sosta e fermata con rimozione coattiva su decine di arterie. Tra queste: il Lungomare S. Josemaria Escrivà, Via dei Lidi, Viale Italia, Via Flumendosa, Via Tevere, Via Ticino, Via Tirso, Via Oglio e molte vie interne della zona industriale come Via Guinea, Via Maldive e Via Qatar. Attenzione particolare anche alla sosta dei mezzi pesanti (autobus e autoarticolati), che sarà severamente vietata in Via Algeria, Via Angola, Via Corea e Via Filippine.Il nodo del Lungomare Per quanto concerne il Lungomare S. Josemaria Escrivà, dalle ore 15:00 verrà chiusa al traffico la sola corsia di marcia in direzione Via dei Lidi. Il percorso alternativo segnalato devierà i flussi verso Via Aldo Moro (direzione Tempio - Via Nanni).Off-limits dalle 15:00 anche Via dei Lidi, Via Adige e Via Tirso (con l'eccezione dei bus ASPO). Barriere fisiche sigilleranno definitivamente gli incroci verso Via Ticino, Via Tevere e Via Flumendosa. Da notare l'istituzione del senso unico in Via Indonesia, dalla Rotonda Europa in direzione Pittulongu, con obbligo di svolta a destra in uscita sul Viale Italia.Sanzioni e raccomandazioniL'amministrazione raccomanda la massima attenzione alla segnaletica temporanea gialla che è in via di installazione a cura degli organizzatori (Trident Concerti e ASPO). I trasgressori andranno incontro a pesanti sanzioni previste dal Codice della Strada. Inoltre, chi violerà i divieti di transito pedonale, appositamente segnalati nelle aree più critiche (come le rampe della SP4M), potrà essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).L'invito rivolto alla cittadinanza e ai turisti è quello di muoversi per tempo, privilegiando ove possibile percorsi viari alternativi e lontani dall'area industriale, o affidandosi ai mezzi di trasporto pubblico predisposti per l'occasione.