A Porto Cervo concerto al tramonto, Circo Bow Tie e presentazione di libri





Giovedì 13 agosto sarà protagonista la musica con il tradizionale Concerto al Tramonto, in programma alle ore 20:00 sulla spiaggia di Cala del Faro, in uno degli scenari più suggestivi della Costa Smeralda.





La conversazione, moderata da Pamela D’Amico di Radio Rai, affronterà i cambiamenti che stanno trasformando la società contemporanea, dall’evoluzione delle tecnologie digitali alle opportunità e alle sfide dell’intelligenza artificiale.





Il primo evento si terrà mercoledì 12 agosto alla Spiaggetta Sottopiazza, dove alle ore 19:30 andrà in scena lo spettacolo per bambini della compagnia Circo Bow Tie. Un’iniziativa dedicata ai bambini, capace di unire divertimento, fantasia e intrattenimento in un contesto accogliente nel cuore di Porto Cervo.





Giovedì 13 agosto sarà protagonista la musica con il tradizionale Concerto al Tramonto, in programma alle ore 20:00 sulla spiaggia di Cala del Faro, in uno degli scenari più suggestivi della Costa Smeralda.





Il concerto nasce dall’incontro tra la forza espressiva delle voci, l’energia della musica dal vivo e la bellezza naturale di Cala del Faro. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, nella quale le note accompagneranno i colori del tramonto e il paesaggio diventerà parte integrante dello spettacolo.





A chiudere la settimana sarà Porto Cervo Libri, domenica 16 agosto alle ore 19:30. Protagonisti dell’incontro saranno Mauro Masi, già Direttore Generale della Rai, e Ingrid Muccitelli, giornalista e conduttrice televisiva, autori del volume Promemoria. Un viaggio nella modernità, da Internet all’IA, e molto altro, pubblicato da Class Editori.





I tre appuntamenti si inseriscono nel più ampio calendario promosso dal Consorzio Costa Smeralda, che proseguirà fino a ottobre con concerti, incontri con gli autori, iniziative dedicate alle tradizioni della Sardegna, eventi per bambini e famiglie e occasioni di approfondimento culturale.

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Prosegue il programma dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda. Nei prossimi giorni, il calendario propone tre appuntamenti aperti al pubblico, dedicati ai bambini, alla musica e ai temi della contemporaneità.Il primo evento si terrà mercoledì 12 agosto alla Spiaggetta Sottopiazza, dove alle ore 19:30 andrà in scena lo spettacolo per bambini della compagnia Circo Bow Tie. Un momento di divertimento, fantasia e intrattenimento pensato per coinvolgere i più piccoli nel cuore di Porto Cervo.Ad accompagnare il calare del sole sarà la X-JAM Band feat The DIVAS, tre voci femminili e un repertorio che attraversa soul, blues e gospel. Il concerto renderà omaggio ad alcune delle più grandi interpreti della musica internazionale, da Aretha Franklin a Etta James e Billie Holiday, ripercorrendo brani che hanno segnato la storia di questi generi.La forza espressiva delle voci e l’energia della musica dal vivo si uniranno alla cornice naturale di Cala del Faro. Le note accompagneranno il tramonto sul mare, offrendo al pubblico una serata in cui musica e paesaggio si fonderanno in un’atmosfera particolarmente coinvolgente. Un appuntamento che valorizza il territorio attraverso la musica e crea un’occasione di incontro e condivisione.Domenica 16 agosto, alle ore 19:30, sarà invece la volta di Porto Cervo Libri. Ospiti dell’incontro saranno Mauro Masi, già Direttore Generale della Rai, e Ingrid Muccitelli, giornalista e conduttrice televisiva, autori del volume Promemoria. Un viaggio nella modernità, da Internet all’IA, e molto altro, pubblicato da Class Editori.I tre eventi fanno parte del più ampio calendario del Consorzio Costa Smeralda, che proseguirà fino a ottobre con concerti, incontri con gli autori, iniziative dedicate alle tradizioni della Sardegna e attività per bambini. Un programma pensato per arricchire l’offerta della destinazione e creare nuove occasioni di partecipazione per residenti, consorziati e visitatori.Porto Cervo, 10 agosto 2026 – Prosegue il programma di eventi dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda, con un calendario di iniziative dedicate alla musica, allo spettacolo, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.Nei prossimi giorni sono in programma tre nuovi appuntamenti aperti al pubblico e rivolti alle famiglie, agli appassionati di musica e a quanti desiderano approfondire alcuni dei temi centrali della contemporaneità.Lo spettacolo rientra nel programma che il Consorzio dedica ai più piccoli, con l’obiettivo di creare occasioni di svago e condivisione e di coinvolgere consorziati, residenti e visitatori di tutte le età.Ad accompagnare il calare del sole sul mare saranno la X-JAM Band feat| The DIVAS, tre straordinarie voci femminili, interpreti di un viaggio musicale tra soul, blues e gospel. Il repertorio renderà omaggio ad alcune delle più grandi icone della musica internazionale, da Aretha Franklin a Etta James e Billie Holiday, attraverso brani che hanno segnato la storia della musica e continuano a emozionare generazioni diverse.Un appuntamento pensato non soltanto come momento musicale, ma come esperienza di condivisione e di incontro con il territorio, capace di unire qualità artistica, natura e atmosfera.A moderare la conversazione sarà Pamela D’Amico di Radio Rai. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione per riflettere sui cambiamenti che stanno trasformando la società contemporanea, dall’evoluzione delle tecnologie digitali alle opportunità e alle sfide poste dall’intelligenza artificiale.Un programma pensato per arricchire l’esperienza della destinazione e contribuire alla vitalità culturale e all’attrattività del territorio.Il programma completo degli eventi 2026 è disponibile sul sito: www.consorziocostasmeralda.com