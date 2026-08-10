Scippato orologio di lusso a Porto Rotondo, i carabinieri arrestano due persone

Una risposta investigativa lampo ha portato al fermo di due sospettati per la grave rapina consumata nel pomeriggio dell'8 agosto nel cuore di Porto Rotondo. Un brutto episodio avvenuto in pieno giorno e in una delle zone più frequentate e vetrina del turismo gallurese, il lungoporto, dove un uomo è stato avvicinato e privato con la forza di un orologio di particolare valore che portava al polso. L'allarme ha fatto scattare un'immediata ed articolata attività di indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Olbia, con il supporto della locale Stazione di Porto Rotondo. Gli accertamenti e i rilievi avviati nell'immediatezza dei fatti, e sviluppati senza soluzione di continuità su scala regionale, hanno permesso ai militari di raccogliere nel giro di poche ore elementi decisivi per identificare e rintracciare i due presunti responsabili, entrambi soggetti già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

La svolta è arrivata nel pomeriggio del 9 agosto. Al momento del controllo da parte dei militari, i due hanno tentato la fuga divincolandosi per allontanarsi, fornendo poi false generalità nel disperato tentativo di eludere l'identificazione. Di fronte al solido quadro indiziario ricostruito, i Carabinieri hanno proceduto d'iniziativa al fermo di indiziato di delitto, nell'ambito dell'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Ultimate le formalità di rito, per i due si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Sassari-Bancali, dove restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione rappresenta un'efficace e tempestiva risposta a un reato predatorio commesso nel pieno della stagione estiva in uno dei principali centri turistici dell'isola, a testimonianza del massimo impegno profuso dall'Arma sul territorio per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione