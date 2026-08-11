Olbia, nuove risorse e criteri più inclusivi per le borse di studio al merito

L’amministrazione comunale di Olbia rinnova e rafforza il proprio sostegno agli studenti del territorio attivando anche per quest’anno il bando dedicato alle borse di studio al merito. Tra le novità principali pensate per ampliare la platea dei beneficiari e valorizzare l’impegno dei giovani spicca l'abbassamento della soglia d'accesso per chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado: il voto richiesto per presentare la domanda scende infatti da 95 a 90 centesimi.

I contributi economici sono stati modulati e incrementati in base alle fasce di voto conseguite. Per la scuola secondaria di secondo grado gli importi partono da 250 euro per le votazioni compresi tra 90 e 95, fino a raggiungere un massimo di 450 euro per chi ha ottenuto la maturità con 100 e lode. Per la scuola secondaria di primo grado, invece, i premi arrivano fino a 350 euro. L'iniziativa garantisce piena inclusione anche a chi ha completato gli studi attraverso i percorsi di primo o secondo livello dei CPIA o delle istituzioni scolastiche, riconoscendo il valore della formazione e del sacrificio anche quando il traguardo viene raggiunto tramite canali differenti da quelli ordinari.

L'assessora alla cultura Sabrina Serra ha sottolineato l'importanza di investire nell'istruzione e nei giovani, rivolgendo un plauso a tutti gli studenti che hanno concluso il proprio percorso, indipendentemente dal voto finale, e augurando loro che il diploma rappresenti solo l'inizio di nuove opportunità e sfide per il futuro. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica dalle ore 10:00 dell’11 agosto alle ore 24 del 23 agosto 2026. Tutte le informazioni utili e la documentazione completa sono consultabili sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.olbia.ot.it.

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