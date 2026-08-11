Nuovo appuntamento con il Porto Rotondo Festival e la giornalista Safiria Leccese





La Ricchezza del Bene nasce da una domanda semplice quanto attuale: perché è così difficile raccontare le cose belle? Safiria Leccese ha scelto di andare controcorrente, portando alla luce le storie di dieci imprenditori che hanno trasformato le proprie aziende in vere e proprie comunità, mettendo al centro non soltanto il profitto, ma anche il valore delle persone e dei territori. Il libro racconta realtà imprenditoriali che hanno saputo costruire ricchezza senza perdere di vista la dimensione umana: iniziative a favore dei dipendenti, progetti di solidarietà, interventi per le comunità locali e attività di sostenibilità realizzate in Italia e in diverse parti del mondo. Tra le storie raccontate figurano, tra le altre, quelle di Ferrero, Branca, Thun e Campagnolo. Il volume propone così uno sguardo diverso sul mondo dell'impresa: non soltanto numeri, bilanci e risultati, ma persone, famiglie, intuizioni, sacrifici e valori. Una prospettiva che rende il libro particolarmente coerente con lo spirito del Porto Rotondo Festival, da sempre pensato come occasione di incontro e confronto attraverso le storie e le esperienze dei suoi protagonisti. Safiria Leccese è giornalista professionista dal 1999 e ha costruito una lunga esperienza nel mondo dell'informazione televisiva. Dal 1997 è entrata nella redazione di Studio Aperto, dove ha lavorato per molti anni come giornalista, inviata e conduttrice, occupandosi di cronaca e attualità. Ha successivamente lavorato a TGcom24 e condotto programmi e speciali dedicati a temi di grande interesse nazionale e internazionale.





Tra le esperienze più significative della sua carriera figura anche la conduzione de La strada dei miracoli, programma di prima serata di Rete 4 dedicato a storie, testimonianze e temi legati alla fede, alla spiritualità e alla dimensione umana. Negli anni ha inoltre seguito importanti avvenimenti e realizzato reportage e speciali, consolidando il suo profilo di giornalista e conduttrice capace di affrontare temi molto diversi, dalla cronaca alla politica, dalle storie di vita ai temi sociali. Oggi è il volto e la conduttrice di Super Partes, il programma di approfondimento politico e di attualità trasmesso sulle reti Mediaset, attraverso il quale continua il suo lavoro di giornalista e intervistatrice. L'incontro rappresenta dunque un nuovo momento di confronto del Porto Rotondo Festival, con una protagonista capace di unire esperienza giornalistica, televisione e scrittura. Il dialogo tra Safiria Leccese e Sergio Deiana partirà dal libro per affrontare temi di grande attualità: il rapporto tra impresa e società, il valore del lavoro, la responsabilità verso le comunità, la solidarietà e la possibilità di costruire una forma di ricchezza che non sia soltanto economica, ma anche umana e sociale.

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Sarà Safiria Leccese, giornalista e volto noto della televisione italiana, la protagonista del prossimo appuntamento del Porto Rotondo Festival, in programma martedì 11 agosto alle ore 20 allo Yacht Club di Porto Rotondo. Al centro dell’incontro ci sarà il suo libro La Ricchezza del Bene – Storie di imprenditori fra anima e business, pubblicato da TS Edizioni – Terra Santa Edizioni, un viaggio attraverso dieci storie imprenditoriali accomunate dalla capacità di coniugare successo economico, attenzione alle persone, responsabilità sociale e solidarietà. A dialogare con Safiria Leccese sarà l’avvocato Sergio Deiana, presidente dell’Associazione Giovani Porto Rotondo, sodalizio organizzatore del Porto Rotondo Festival.