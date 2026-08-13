Katy Perry regina della Costa Smeralda: notte da record e show travolgente al Cala di Volpe

ha vissuto una di quelle notti destinate a rimanere scritte a lettere d'oro negli annali dell'estate internazionale. Quando le luci si sono accese a bordo piscina nella leggendaria baia del Cala di Volpe, l'atmosfera si è letteralmente infiammata per l'arrivo di una travolgente Katy Perry. La popstar americana, entrata ufficialmente nell'olimpo dorato delle star che hanno illuminato la storia dell'Hotel Cala di Volpe, ha conquistato gli oltre cinquecento ospiti della Gala Night con uno show esplosivo, dinamico e totalmente privo di filtri.

Abituata a calcare i palchi più grandi del pianeta ma da sempre innamorata della Sardegna, dove spesso trascorre le vacanze, Katy Perry si è lasciata andare a un'emozione sincera e a battute contagiose, strappando risate ed applausi quando dal microfono ha scherzato con la platea lanciando un irresistibile «Di solito pago io per venire qui, adesso hanno pagato me per essere qui». Una scintilla che ha sciolto all'istante l'etichetta degli abiti da sera e delle cravatte, trascinando tutti in un'ora di pura estasi pop.

Il ritmo è stato indiavolato fin dai primissimi secondi. Dopo aver scaldato la voce e l'ambiente con le note di California Gurls, la popstar ha scatenato una sequenza ininterrotta di hit mondiali da cantare a squarciagola, da Teenage Dream e Last Friday Night fino a Bon Appétit e Wide Awake. Il contatto con il pubblico è stato costante, caloroso e viscerale: per l'immancabile I Kissed a Girl, Katy Perry ha voluto accanto a sé gli ospiti del privé sotto il palco, facendo salire i fan, facendoli parlare e ballare insieme a lei. Un'ondata d'urto musicale culminata con l'esplosione finale di Firework, proprio mentre allo scoccare della mezzanotte uno spettacolo pirotecnico mozzafiato illuminava a giorno la baia prima di lasciare la scena ai DJ set.

Ma a rendere davvero indimenticabile la notte del Cala di Volpe è stato anche il parterre di altissimo profilo arrivato da ogni angolo del mondo per l'evento. In primissima fila, a godersi lo spettacolo, c'era il compagno della cantante, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, a cui Katy Perry ha dedicato il brano I'm His, He's Mine lanciando un ironico quanto chiaro avviso alle presenti: «Voglio dire a tutte le ragazze che lui è mio». Poco distante, tra gli ospiti illustri, c'era anche l'ex premier Matteo Renzi insieme alla famiglia. Il picco più alto di entusiasmo e complicità si è toccato però quando la popstar ha sorpreso lo stilista Domenico Dolce, al Cala di Volpe per festeggiare il suo sessantottesimo compleanno: Katy Perry si è fatta strada tra la folla, è salita direttamente sopra uno dei tavoli del ristorante e ha intonato per lui un travolgente e indimenticabile Happy Birthday.

Forte dei suoi ultimi successi discografici come i singoli Bandaids e Watch It Burn, Katy Perry ha firmato così l'ennesimo trionfo. Tra mare cristallino, stelle del cinema, della politica, dell'imprenditoria e della moda, la notte sarda ha dimostrato ancora una volta che quando la grande energia del pop incontra la magia unica della Costa Smeralda, la realtà supera di gran lunga l'immaginazione.

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