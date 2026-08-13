KT e Lisergica a Porto Rotondo per un dj set al Teatro Ceroli

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Questa notte, giovedì 13 agosto, dalle 21 alle 3.30, il progetto capitolino che da tempo esplora il confine tra musica, arte e rito collettivo porta la propria estetica multisensoriale in uno spazio che dialoga apertamente con l’antica idea di frons scenae: un guscio di granito e legno pensato non per l’intrattenimento, ma per l’arte come esperienza condivisa e quasi sacrale. Da oltre trent’anni quel palcoscenico ospita voci, musica e parole che si disperdono nelle notti della Gallura. Per una notte soltanto, e mai più, diventa casa di Lisergica.Lorenzo, Giorgio di Majo e Guglielmo Morandini, per un dialogo sonoro pensato per accompagnare l’anfiteatro dal crepuscolo fino a notte fonda. L’Anfiteatro di Porto Rotondo è tra le architetture più singolari della costa gallurese: una gradinata di granito che guarda il mare, disegnata per accogliere non spettacoli qualunque, ma riti collettivi. In questo spazio dove l’arte è pensata come atto sacro più che come semplice intrattenimento, Lisergica innesta il proprio linguaggio, fatto di ricerca sonora e cura estetica, grazie alla collaborazione instaurata con l’Associazione Giovani Porto Rotondo, presieduta dall’Avvocato Sergio Deiana ideatore nel 2020 degli appuntamenti dedicati alla generazione zeta e ai millennials.