Beneteau Motor Experience: a Cala dei Sardi debutta la due giorni dedicata agli amanti del mare

La marina di Cala dei Sardi, situata nel suggestivo scenario del golfo di Cugnana a Olbia, si prepara ad accogliere la prima edizione del Beneteau Motor Experience. Nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 agosto, l'approdo gallurese diventerà il palcoscenico di un appuntamento interamente dedicato agli amanti del mare e a tutti i futuri armatori intenzionati a scoprire da vicino le ultime novità della produzione a motore dello storico cantiere francese. Protagoniste assolute della due giorni saranno due imbarcazioni particolarmente rappresentative della flotta, il Beneteau Gran Turismo 50 e il Beneteau Grand Trawler 63, modelli che esprimono modi profondamente differenti di intendere la navigazione ma che condividono i medesimi standard di innovazione tecnologica e cura costruttiva.

L'iniziativa, promossa congiuntamente dai dealer ufficiali NSS Yachting e Boatness, nasce con il preciso intento di offrire agli ospiti un'opportunità di confronto diretto e approfondito tra due concezioni nautiche distinte. Il Gran Turismo 50 si rivolge a chi predilige la sportività, l'eleganza delle linee e la convivialità degli spazi all'aperto, rivelandosi la soluzione ottimale per le uscite giornaliere, i fine settimana e le crociere costiere a medio raggio. Di contro, il Grand Trawler 63 è progettato per gli armatori che sognano traversate a lungo raggio all'insegna dello "slow cruising", puntando su un'elevata autonomia, grandi volumi abitativi e soluzioni studiate per garantire la massima comodità durante le navigazioni prolungate.

Il fitto programma della manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio di domenica 23 agosto, a partire dalle ore 18:00, con una serie di visite guidate a bordo delle due unità ormeggiate in banchina. Gli staff tecnici di NSS Yachting e Boatness saranno a completa disposizione del pubblico per illustrare nel dettaglio le caratteristiche tecniche, le scelte di layout e le differenti filosofie di utilizzo che contraddistinguono ciascun modello. A seguire, la prima giornata si concluderà con un aperitivo al tramonto accompagnato da un sottofondo musicale, offrendo un momento informale di incontro, confronto e scambio di idee tra professionisti del settore, armatori e semplici appassionati.

La giornata di lunedì 24 agosto sarà invece interamente riservata alle prove in mare, vero fulcro dell'evento. I partecipanti avranno la possibilità di salire a bordo per testare dal vivo le doti di tenuta d'acqua, la manovrabilità e le prestazioni complessive delle due imbarcazioni in navigazione. I sea trial saranno strutturati su turni prestabiliti e pianificati per garantire a ciascun ospite un'esperienza completa e approfondita, affiancata da una consulenza tecnica e commerciale personalizzata da parte degli esperti delle due concessionarie.

L'accesso alla manifestazione di Cala dei Sardi è gratuito e aperto a tutti gli interessati, ma per motivi organizzativi legati alla gestione degli imbarchi e delle uscite in mare è richiesta la registrazione preventiva. Per informazioni, dettagli sul programma e per prenotare il proprio turno di visita o di prova a bordo è possibile contattare direttamente i recapiti di NSS Yachting al 329 9878669 o di Boatness al 349 8155992.

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