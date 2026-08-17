Rocco Hunt e Fred De Palma in concerto a Porto Cervo il 24 agosto





Protagonista dell’evento sarà Rocco Hunt, artista che ha saputo innovare il linguaggio del rap e del pop italiano, costruendo un percorso capace di unire sonorità urbane, sensibilità mediterranea e una forte attenzione ai temi sociali, generazionali e alle dinamiche del mondo giovanile. Grazie alla sua capacità di dialogare con pubblici diversi e di attraversare generi musicali differenti, negli ultimi anni si è affermato come uno dei protagonisti più riconosciuti della scena nazionale, portando nei suoi brani un racconto autentico, diretto e profondamente popolare. Accanto a lui Fred De Palma, tra gli artisti italiani che più hanno contribuito alla diffusione delle sonorità urban e latin pop nel panorama musicale nazionale. Con uno stile immediatamente riconoscibile e una forte capacità di intercettare il gusto del pubblico, Fred De Palma ha costruito negli anni un repertorio capace di combinare ritmo, melodia e leggerezza contemporanea, affermandosi come una delle voci più rappresentative della nuova scena pop-urban italiana.





Ad accendere il pubblico prima dei concerti sarà Black Tie, progetto di DJ entertainment che supera la formula tradizionale del DJ set combinando musica, performance e spettacolo dal vivo. Un opening pensato per trasformare fin dall’inizio il Campo Sportivo di Abbiadori in un grande spazio dedicato alla musica e al divertimento. L’appuntamento di Abbiadori offrirà al pubblico una serata di musica e spettacolo all’insegna della partecipazione e del coinvolgimento, in una cornice che unisce la qualità artistica alla bellezza del territorio. La presenza dei due artisti nella stessa serata darà vita a un appuntamento speciale, costruito come una vera e propria festa musicale di fine agosto, confermando la volontà del Consorzio Costa Smeralda di proporre un’offerta culturale capace di intercettare interessi differenti e di richiamare un pubblico ampio ed eterogeneo.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tra gli eventi di maggiore richiamo della stagione culturale 2026 promossa dal Consorzio Costa Smeralda figura l’appuntamento musicale in programma il prossimo 24 agosto al Campo Sportivo di Abbiadori, con Rocco Hunt e Fred De Palma, insieme sullo stesso palco per una delle serate più attese dell’estate in Costa Smeralda®. La serata porterà nel cuore della Costa Smeralda l’energia, le sonorità e i successi di due interpreti che hanno saputo conquistare un pubblico ampio e trasversale, grazie a linguaggi immediati, riconoscibili e fortemente legati alla scena musicale contemporanea. Una notte all’insegna della musica e dell’energia, pensata per riunire generazioni diverse attraverso alcuni dei brani che negli ultimi anni hanno accompagnato le estati italiane e conquistato milioni di ascoltatori.Il concerto si inserisce in una programmazione che durante tutta l’estate ha portato in Costa Smeralda interpreti e artisti di primo piano, alternando generi musicali diversi e contribuendo a consolidare il ruolo di Porto Cervo e del territorio come luogo di incontro tra spettacolo, cultura e valorizzazione delle eccellenze artistiche. L’iniziativa rientra nel programma di eventi promosso dal Consorzio Costa Smeralda, che affianca alla propria attività di tutela, gestione e valorizzazione del territorio un calendario di appuntamenti culturali, sportivi e di intrattenimento rivolti alla comunità, ai consorziati e ai numerosi ospiti della destinazione.Campo Sportivo di Abbiadori – Porto CervoOpening show: Black Tie Ore 22.00 – Fred De Palma Ore 23.00 – Rocco HuntIl programma completo degli eventi 2026 è disponibile sul sito del Consorzio Costa Smeralda: www.consorziocostasmeralda.com