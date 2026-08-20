1° Memorial “Rossella Sally Scanu”: a Olbia una serata di poesia, musica e ricordi

OLBIA. Ci sono voci che non si spengono con l’assenza, ma trovano nella memoria collettiva la loro cassa di risonanza più potente. A un anno esatto dalla scomparsa di Rossella Scanu, la comunità olbiese si ritrova questa sera, giovedì 20 agosto, per celebrare una donna che ha fatto della scrittura il proprio manifesto di libertà, dimostrando come la passione autentica sia capace di superare ogni barriera. L’appuntamento è fissato al termine della funzione religiosa delle 19 all'interno del salone parrocchiale della Sacra Famiglia. Al centro dell’incontro ci saranno i suoi versi: una produzione poetica intensa, limpida, capace di raccontare sogni, emozioni e una profonda sete di vita.





A dare voce ai suoi testi si alterneranno Marella Giovannelli, Giuseppina Carta, Don Roberto e i tanti amici e familiari che ne custodiscono il ricordo.

A scandire il ritmo della serata sarà la colonna sonora che ha accompagnato la vita di Rossella Scanu. I brani di Vasco Rossi e Ultimo, i suoi idoli di sempre, saranno reinterpretati dal vivo dal duo Simo & Sere, cucendo parole e musica in un unico percorso narrativo.

La commemorazione supererà i confini della sala parrocchiale grazie alla diretta trasmessa da Radio Olbia. L’emittente cittadina era diventata negli ultimi anni la sua seconda casa: dai suoi microfoni Rossella curava con orgoglio e dedizione una rubrica personale seguitissima dagli ascoltatori. L'omaggio di stasera non sarà soltanto un momento di raccoglimento, ma la testimonianza concreta di come la determinazione e l’arte sappiano lasciare un segno indelebile in un'intera città.

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