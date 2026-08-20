Lirio Abbate protagonista a Porto Cervo Libri con "I diari del boss"

Le grandi inchieste, l'approfondimento documentale e l'impegno civile sbarcano in riva al mare per uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell'estate smeraldina. Domani, venerdì 21 agosto, alle ore 19:30, la suggestiva cornice di Cala del Faro ospiterà una nuova tappa di rilievo del cartellone di Porto Cervo Libri, che vedrà salire sul palco Lirio Abbate, tra i cronisti più autorevoli, incisivi e premiati del giornalismo investigativo italiano.

Al centro del dibattito ci sarà il suo ultimo, potente saggio, "I diari del boss". Il volume costituisce un viaggio serrato e privo di concessioni alla retorica all'interno dell'universo personale e criminale di Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei corleonesi protagonisti della stagione stragista di Cosa Nostra. L'opera prende forma a partire dall'analisi meticolosa del materiale cartaceo recuperato dalle forze dell'ordine durante le perquisizioni del covo di Campobello di Mazara, individuato all'indomani dello storico arresto del capomafia. I cosiddetti libricini vengono passati al setaccio da Abbate per decodificare il pensiero, le manie, il suo rapporto con le donne a le figlia, le spese quotidiane e le relazioni umane del boss. Ne emerge un quadro chiarificatore non solo sulla dimensione psicologica di un uomo che si riteneva intoccabile, ma soprattutto sul fitto reticolo di complicità, coperture borghesi e silenzi omertosi che hanno consentito una latitanza record durata oltre trent'anni.

L'incontro di Cala del Faro andrà oltre la cronaca dei fatti di sangue per aprire una riflessione a tutto tondo sulla salute democratica e sulla libertà di stampa nel nostro Paese. Il percorso umano e professionale di Abbate, costretto a vivere sotto scorta dal 2007 per aver svelato i legami tra criminalità organizzata, affari e politica, offrirà lo spunto per interrogarsi sui pericoli che continuano a minacciare chi cerca la verità: dalle intimidazioni fisiche alle querele temerarie, fino ai recenti interventi normativi che rischiano di porre un freno al diritto dei cittadini di essere informati.

A rendere il dibattito ancora più dinamico e articolato contribuiranno due colleghi di primo piano: Giuseppe Scarpa, firma di punta della giudiziaria de la Repubblica e attento osservatore delle mafie contemporanee, e il giornalista Davide Mosca, a cui spetterà il compito di moderare e scandire i tempi di una discussione destinata a fare luce sui lati più oscuri del potere criminale in Italia.

La serata conferma la vocazione culturale di Porto Cervo Libri, rassegna che affianca il prestigioso Premio Costa Smeralda all'interno del programma promosso dal Consorzio per offrire a residenti e turisti momenti di alto valore civile e letterario. L'ingresso all'evento è libero e aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

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