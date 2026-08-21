Stop agli ancoraggi selvaggi a Talmone e Cala di Trana, sabato 29 l'evento "La Posidonia è vita"

Le due esperte in Scienze ambientali a indirizzo marino, Emanuela Russo Krauss e Myriam Stelletti, membri attivi del Comitato fin dalla fondazione nel 2018, si immergeranno con un gruppo di attivisti nelle acque antistanti la spiaggia di Talmone in uno snorkeling guidato alla scoperta dei delicati equilibri di questo fragile ecosistema. "Molti diportisti vedono in queste calette solo un luogo di vacanza, dove gettare per qualche ora l'ancora della loro imbarcazione, spiega Myriam Stelletti dell'Università di Sassari. Ma la prateria di Posidonia, oltre a essere un vero e proprio polmone d'ossigeno, è luogo di nursery di molte specie marine che sono quotidianamente minacciate dagli ancoraggi selvaggi e dalla pesca indiscriminata".





All'esplorazione nei fondali seguirà un momento di confronto e dibattito in spiaggia, che coinvolgerà anche i numerosi avventori dell'arenile. Scopo dell'iniziativa, gratuita e senza fini di lucro, è spiegare a turisti e diportisti che questo tratto di costa di grande pregio non è soltanto un'attrazione turistica, ma un delicato ecosistema che ospita un'estesa prateria di Posidonia dove trovano rifugio molte specie marine. "Barche e gommoni invadono quotidianamente lo spazio riservato alla balneazione e causano danni irreparabili ai fondali di Posidonia, commenta Emanuela Russo Krauss. Con questa iniziativa vogliamo richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire una balneazione sicura e di prevenire comportamenti dannosi che stanno progressivamente distruggendo i nostri fondali marini".

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Continua la campagna di sensibilizzazione degli "Amici di Talmone e Cala di Trana" per un uso compatibile del territorio e per la protezione degli ecosistemi marino e costiero. Sabato 29 agosto il Comitato ambientalista lancia una nuova iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica e i fruitori dell'arenile a un rispetto delle regole di ancoraggio sulla Posidonia. L'evento, dal titolosi svolgerà sulla spiaggia di Talmone, teatro solo pochi giorni fa dell'ennesimo episodio di turismo irrispettoso dell'ambiente, in un tratto di costa non ancora protetto da boe di delimitazione che impediscono la navigazione a motore nello spazio acqueo riservato alla balneazione.Durante la giornata di snorkeling saranno effettuate anche riprese e rilevazioni fotografiche che serviranno successivamente come base di divulgazione scientifica durante le attività di educazione ambientale con gli studenti dei licei e di altre scuole superiori. Per chi volesse partecipare a questa giornata di ricerca ed esplorazione l'appuntamento è sabato 29 agosto alle ore 11:00 alla Rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione al numero 339.8457164. Per info sul programma sono disponibili i canali social del Comitato "Amici di Talmone", sia su Instagram che su Facebook.