Addio alla sopraelevata del porto: 2,5 milioni di euro per cambiare il volto di Golfo Aranci

Una delle infrastrutture più discusse dell'area portuale di Golfo Aranci si prepara a sparire: il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro, risorse interamente destinate all'abbattimento della sopraelevata del porto.

L'intervento punta a ridisegnare radicalmente il fronte d'accesso al centro costiero, risolvendo criticità logistiche e paesaggistiche che durano da anni. L'eliminazione del tracciato consentirà infatti di adeguare l'area ai moderni standard di sicurezza stradale, ottimizzare i flussi veicolari diretti e in uscita dagli imbarchi marittimi — particolarmente congestionati durante la stagione estiva — e valorizzare l'estetica della principale porta d'ingresso al paese, liberando la visuale sul contesto marino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, che ha sottolineato come si tratti di un'opera fondamentale per migliorare la viabilità e rendere più fluido e decoroso l'accesso al centro abitato. Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Presidente Todde, al vicepresidente Meloni, all'assessore Piu e all'intero Consiglio Regionale per aver risposto concretamente alle sollecitazioni del territorio.

Con il via libera ai fondi regionali, l'amministrazione comunale avvierà la fase operativa per completare l'iter nel più breve tempo possibile, consegnando alla comunità una viabilità portuale più funzionale e moderna.

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