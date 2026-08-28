Dalle aggressioni a Golfo Aranci ai furti a Olbia: in azione i Carabinieri, due arresti

Una serie serrata di interventi ha visto impegnati mercoledì 26 agosto i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito del piano di sicurezza e presidio capillare predisposto per la stagione estiva. L'attività, concentrata in particolar modo sull’abitato olbiese e sul centro storico, ha portato complessivamente all’arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di altri due soggetti.

L'operazione è iniziata nelle prime ore del giorno a Golfo Aranci, dove i militari della locale Stazione e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 34enne del posto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in grave stato di alterazione causato dall'abuso di alcol, ha aggredito la madre e la sorella conviventi colpendole con schiaffi e testate. Le donne sono riuscite a richiedere l’aiuto dei Carabinieri, che hanno raggiunto tempestivamente l'abitazione, bloccando l'aggressore e trasferendolo nel carcere di Nuchis a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio le pattuglie sono entrate nuovamente in azione in località Basa, presso il punto vendita Upim. Qui un 40enne locale, già noto per reati specifici, si era dato alla fuga dopo aver rubato una decina di capi di abbigliamento. Le ricerche immediate hanno permesso di rintracciarlo poco dopo a una vicina fermata dell’autobus con la refurtiva ancora nascosta nello zaino; anche per lui è scattato l'arresto e il trasferimento nella casa circondariale di Nuchis in attesa del rito direttissimo.

I controlli sono proseguiti fino a tarda sera, portando a due denunce. Nel centro storico, durante un accertamento in Corso Umberto I, i militari hanno deferito un 46enne tunisino trovato in possesso ingiustificato di un coltello a serramanico. Infine, un 45enne è stato fermato alla guida e sottoposto a test tossicologici presso l’ospedale Giovanni Paolo II: risultato positivo a sostanze stupefacenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, subendo il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

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