Premio Forum Traiani: premiati Rosa Matteucci e Andrea Cortellessa, nel segno del Prof.Paolo Cherchi





Per la Sezione Narrativa il Primo Premio è andato a Domenico Conoscenti, Manomissione, Il ramo e la Foglia 2025, il Secondo Premio ad Adrian Bravi, La nuotatrice notturna, Nutrimenti 2025, e il Terzo Premio a Fabio Bacà, L’era dell’Acquario, Adelphi 2025. Nella Sezione Poesia, il Primo Premio è stato assegnato a Beatrice D’Abbicco, La poesia non esiste, Eretica 2025, il Secondo Premio è andato ad Anna Settevendemmie, Cose che ac(ca)dono, PeQuod 2025, il Terzo Premio a Valentina Pasquon, Per non perdere il conto, Manni 2025. Per la Sezione Saggistica, vincitore del Primo Premio è Paolo Desogus, In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia, La Nave di Teseo 2025, il Secondo Premio a Nicola Fano, Michelangelo e i pensatori. Apologia del dubbio nelle arti, Elliot 2025, mentre il Terzo Premio è stato assegnato a Fulvio Conti, Massoneria e fascismo. Dalla grande guerra alla messa al bando delle logge, Carocci 2025.





A fare da anteprima della Cerimonia di Premiazione, è il ricordo del Professor Paolo Cherchi, scomparso a Chicago lo scorso 4 aprile. Venerdì 5 settembre l’Associazione Culturale Premio Letterario Nazionale Forum Traiani terrà una conferenza in suo onore con inizio alle ore 18,00 presso il Centro Culturale ExSPa in via Traiano 18 a Fordongianus alla quale sono stati chiamati come relatori la prof. Giuliana Adamo, docente di Letteratura italiana al Trinity College di Dublino e il prof. Paolo Maninchedda, ordinario di Filologia romanza presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Cagliari, modera Maria Obinu. Interverrà per un breve saluto in diretta da Chicago, il figlio di prof. Cherchi, Marcello. Dopo i saluti ai presenti da parte del presidente dell’Associazione e un breve ricordo della loro personale amicizia, interverrà con i saluti il Sindaco di Fordongianus Serafino Pischedda. A seguire i saluti del Sindaco di Oschiri Roberto Carta, che ricorderà brevemente la figura del suo illustre concittadino, e gli interventi dei relatori. Invitati, il Rettore emerito dell’Università di Sassari prof. Attilio Mastino e il presidente della Giuria Prof. Massimo Onofri.





“Ho molti bei ricordi della nostra breve quanto intensa amicizia, c’era una grande stima da parte di entrambi, le parole più belle Paolo me le ha rivolte con gli auguri del Natale scorso: Mario, hai un posto speciale tra i miei amici più cari”, così il presidente dell’Associazione Forum Traiani Mario Zedda.

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Sono due le figure di spicco del mondo della letteratura italiana che quest’anno sono state omaggiate dal Premio Letterario Nazionale Forum Traiani. La prestigiosa giuria presieduta dal prof. Massimo Onofri, ordinario di Letteratura italiana Moderna e contemporanea all’Università di Sassari, ha assegnato il Premio Speciale della Giuria ad Andrea Cortellessa, Una ragione di più per andare all’inferno. Vedere Pasolini, Treccani 2025, mentre il Premio Forum Traiani per la Letteratura è stato assegnato alla scrittrice Rosa Matteucci. Il Premio Opera Prima va a Matteo Auciello, Tecniche miste di trasformazione, Il Ramo e la Foglia 2025.Il 6 settembre alle ore 18,00 il Centro Congressi del Sardegna Grand Hotel Terme di Fordongianus ospiterà come di consueto la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Premio Letterario nazionale Forum Traiani alla presenza dei premiati e della giuria. Nella riunione del 2 luglio scorso è stata determinata la classifica di merito.Nato a Oschiri nel 1937, Paolo Cherchi è stato uno dei maggiori filologi e storici della letteratura italiana. Laureato nel 1962 in Filologia romanza a Cagliari, si era presto trasferito negli Stati Uniti, dove conseguì il dottorato all’Università della California a Berkeley, quando la scelta di continuare gli studi nelle discipline umanistiche in America non era affatto consueta. Dal 1966 al 2003 è stato docente di Letteratura italiana all’Università di Chicago, di cui era professore emerito, e dal 2003 al 2009 professore Ordinario all’Università di Ferrara. Nominato Socio straniero dell'Accademia dei Lincei nel 2016, nel 2024 gli è stato conferito dalla "Sapienza" Università di Roma anche il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze del testo dal Medioevo alla Modernità. Alla sua opera dobbiamo anche tanti fitti e intensi scambi e legami in Humanities fra Europa e America, ben visibili anche nella sua attività quale Socio dell'Accademia dei Lincei. Autore di oltre 400 pubblicazioni fra monografie, saggi e recensioni, sempre di alto livello filologico, ha spesso indirizzato la sua attenzione su autori e opere poco frequentate dagli altri studiosi e da lui invece riportati all'attenzione critica contemporanea, sia con edizioni che con traduzioni e studi filologici e storici. Ha rappresentato negli Stati Uniti, e non solo, quanto di meglio e più solidamente fondato ha espresso la tradizione scientifica della filologia romanza italiana, da lui rinnovata e aperta a nuovi orizzonti, e ha promosso a livello metodologico e storico-critico, mai soggiacendo alle mode del momento quanto di nuovo e rilevante maturasse nella cultura europea e americana. Scienza e capacità comunicativa si sono composte in lui in una sintesi rara, testimonianza di una disponibilità umana e simpatetica che lo hanno reso una delle personalità culturali più rispettate e amate nelle due Americhe, in Europa e in Italia.Alle ore 22,00 nel piazzale antistante la casa aragonese ci sarà il concerto di Beppe Dettori e la sua Band “Live in Fordongianus”.Patrocinano il Premio letterario nazionale Forum Traiani la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Fordongianus, Lettres Sorbonne Universitè, le Università degli studi di Cagliari e Sassari, Sardegna Grand Hotel Terme, Endas Sardegna.